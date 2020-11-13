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Дебют зарядженого Audi SQ5: в авто оновили дизайн, але "урізали" потужність

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Audi SQ5 - фото 1
Audi SQ5 / caradvice

Audi модернізувала заряджену версію SQ5 TDI. Інженери переробили дизайн і інтер'єр кросовера в стилістиці базової моделі, а також встановили більш екологічний турбодизель.

Зовні SQ5 мало чим відрізняється від стандартної версії кросовера. Заряджений SUV отримав такі ж нові бампери, перероблену радіаторну решітку, а також змінену головну оптику, яка в базі доступна у світлодіодному виконанні, а за додаткову плату кросовер обладнується матричними фарами.

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Оновлений SQ5 отримав тонкі задні ліхтарі, виконані з органічних світлодіодів. Салон SQ5 виконаний з натуральної та екошкіри, а також включає матову алюмінієву обробку торпедо і центральної консолі. За доплату деталі інтер'єру можна доповнити карбоновими вставками і шкірою Nappa. Головним нововведенням в салоні стала інформаційно-розважальна MMI.

Крім того, з центрального тунелю інженери прибрали шайбу управління мультимедією. Керувати нею тепер можна через тачскрін зі звуковим зворотним зв'язком або через голосові команди.

Дебют зарядженого Audi SQ5: в авто оновили дизайн, але 'урізали' потужність - фото 434945

Дебют зарядженого Audi SQ5: в авто оновили дизайн, але 'урізали' потужність - фото 434946

Дебют зарядженого Audi SQ5: в авто оновили дизайн, але 'урізали' потужність - фото 434947

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Джерело: caradvice
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