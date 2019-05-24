Дебют України на Євробаченні: як виступив Пономарьов 16 років тому

Олександр Пономарьов у 2003 році став першим представником України на Євробаченні. Хоча українському золотому голосу не вдалось перемогти, але він гідно пройшов до фіналу. Як виступав Пономарьов 16 років тому – дивіться на Радіо МАКСИМУМ!

Знаменитий український співак Олександр Пономарьов отримав можливість першим представляти Україну на престижному міжнародному конкурсі Євробачення рівно 16 років тому. Саме 24 травня 2003 року він з піснею Hasta la Vista виступав у столиці Латвії.

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Хоча українець і не зумів перемогти, але зайняв 14 місце, показавши на всю Європи свій талант. Тоді перше місце отримав представник Туреччини Сертаб Еренер. Згадаємо, як це було:

Олександ Пономарьов - Hasta la Vista, Євробачення-2003, дивитись виступ онлайн:

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