Де здати новорічну ялинку після свят: пункти прийому в Києві та Львові

Опісля новорічних свят постає важливе питання, що ж робити з ялинкою? Найекологічніший метод – використати, як дрова. Якщо такої можливості немає, то здайте у спеціальний пункт прийому у своєму місті. Читайте далі та дізнайтеся, де саме у вашому місті приймають старі ялинки.

У Львові та Києві працюють спеціальні пункти прийому новорічних ялинок. Отримані дерева надалі перероблять на тріску за допомогою спеціального механізму, а навесні використають для захисту ґрунту від пересихання та перегріву.

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На території лісопаркових господарств підготували спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок. Пам'ятайте, що це стосується лише натуральних дерев. Також ви повинні повністю очистити ялинку від іграшок, гірлянд та іншої мішури.

Куди здати новорічну ялинку у Львові

Цього року після закінчення новорічно-різдвяних свят львів'яни можуть здати натуральні ялинки на утилізацію у таких спосіб. Можете самостійно відвезти її до ЛКП "Зелений Львів" за адресою вулиця Замарстинівська 167а, де протягом року з 8:00 до 18:00 діє пункт прийому ялинкового гілля.

Також традиційно наприкінці січня для львів'ян працюють мобільні пункти прийому ялинок. Протягом кількох днів у різних районах Львову можна буде здати свої ялинки. Інформація про дати та конкретні адреси оновлюється.

Куди здати новорічну ялинку у Києві

У столиці України працює 15 спеціальних пунктів, тож кияни можуть приносити свої старі новорічні ялинки, сосни, смереки до будь-якої з цих локацій. Обирайте ту, яка найближче до вас, адже прийом відбувається в усіх районах міста за такими адресами:

просп. Голосіївський, 87-г вул. Тростянецька, 58-А вул. Електротехнічна, 26 вул. Визволителів, 6 просп. С. Бандери, 26-А вул. Залізничне шосе, 61 вул. Дмитрівська, 16-а, виробнича база вул. Бетховена, 8, виробнича база парк "Совки" вул. Новопольова, 95-А узвіз Герцена, 6 Бориспільське шосе, 23 км просп. Броварський, 2а вул. Радистів, 1-в Микільське лісництво Броварське лісництво, кв №72

Графік роботи пунктів прийому новорічних ялинок

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