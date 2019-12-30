Як виглядають головні ялинки всіх обласних центрів України: святкові фото

Українські міста вже готові до новорічно-різдвяних свят. Красиві декорації, затишне освітлення та, звісно, зелені красуні. Нумо ж обирати, який обласний центр має найгарнішу ялинку!

Видання "Укрінформ" оголосило конкурс краси серед зелених красунь, аби визначити, яка ж ялинка в Україні заслуговує на звання найгарнішої. Переможницю оберуть на підставі оцінювання зросту, пишних форм та оздоблення.

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Ось 25 претенденток, які представляють всі області України. Честь Донецької та Луганської областей, а також Криму відстоюють міста, які тимчасово є адміністративними центрами.

Пишіть у коментарях, чия ялинка подобається вам найбільше!

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