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Новий рік 2020 Різдво

Як виглядають головні ялинки всіх обласних центрів України: святкові фото

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Новорічна ялинка - фото 1
Новорічна ялинка / pixabay

Українські міста вже готові до новорічно-різдвяних свят. Красиві декорації, затишне освітлення та, звісно, зелені красуні. Нумо ж обирати, який обласний центр має найгарнішу ялинку!

Видання "Укрінформ" оголосило конкурс краси серед зелених красунь, аби визначити, яка ж ялинка в Україні заслуговує на звання найгарнішої. Переможницю оберуть на підставі оцінювання зросту, пишних форм та оздоблення.

ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік

Ось 25 претенденток, які представляють всі області України. Честь Донецької та Луганської областей, а також Криму відстоюють міста, які тимчасово є адміністративними центрами.

Пишіть у коментарях, чия ялинка подобається вам найбільше!

Як виглядають головні ялинки всіх обласних центрів України: святкові фото - фото 377314
Як виглядають головні ялинки всіх обласних центрів України: святкові фото - фото 377316
Як виглядають головні ялинки всіх обласних центрів України: святкові фото - фото 377313
Як виглядають головні ялинки всіх обласних центрів України: святкові фото - фото 377312
Як виглядають головні ялинки всіх обласних центрів України: святкові фото - фото 377311
Як виглядають головні ялинки всіх обласних центрів України: святкові фото - фото 377315

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Джерело: ukrinform
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