Де я буду через 3 роки: у мережі згадали чесний мем

Часто люди фантазують на тему того, куди занесе їх доля у майбутньому, але ще частіше все значно простіше і банальніше. Це підтверджує і давній мем, який знову набуває популярності.

На платформі Reddit користувач з ніком RehmanAbraham поділився архівним скріншотом за 2017 рік, який стрімко піднявся у трендах за короткий час. Всього за 5 годин допис побачили понад 46 тисяч осіб, а ще більш як 900 залишили коментар. А все тому, що на скріншоті можна побачити твіти хлопця з різницею у 3 роки, які викликають не найпозитивніше почуття.

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- Цікаво, де я буду через 3 роки від цього моменту (17 червня 2014)

- Я в моїй спальні (11 серпня 2017)

Коментатори поспівчували автору дописів та зізнались, що теж інколи порівнюють свої очікування з реальністю, що вганяє їх у депресії.

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