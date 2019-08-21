Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Це варто побачити: японці вигадали макарони для сну

  • 15
Ідеальна ковдра для сну - фото 1
Ідеальна ковдра для сну / NextShark

Креативні японці доволі часто дивують мережу своїми екстраординарними витівками та винаходами, однак ця незвичайна ідея для відпочинку все ж може знайти фанатів. Готові побачити макарони для сну, які насправді не є макаронами?

Японські дизайнери створили незвичайну ковдру під назвою "Удон для сну" (Udon for Sleeping), адже вона нагадує макарони. І якщо ви вважаєте, що це ще один дивний стартап, який не знадобитися у реальному житті, то варто побачити фото незвичайної ковдри.

Це цікаво: Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім

Творці пояснюють, що вона ідеально підходить для повноцінного нічного відпочинку, оскільки вона втримує ідеальну температуру, адже можна спати між або на "макаронах", а також легко зручно вмостити ноги та руки. Коштує таке диво релаксу 16 800 єн (близько 3,966 грн), а першу партію розкупили миттєво.

Це варто побачити: японці вигадали макарони для сну - фото 349307

Це варто побачити: японці вигадали макарони для сну - фото 349308

Це варто побачити: японці вигадали макарони для сну - фото 349309

Це варто побачити: японці вигадали макарони для сну - фото 349310

Це варто побачити: японці вигадали макарони для сну - фото 349311

Читайте також: Не для слабкодухих: фото дівчат з почуттям гумору, які змушують замислитись

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 357
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 235
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1699804
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл