Це варто побачити: японці вигадали макарони для сну

Креативні японці доволі часто дивують мережу своїми екстраординарними витівками та винаходами, однак ця незвичайна ідея для відпочинку все ж може знайти фанатів. Готові побачити макарони для сну, які насправді не є макаронами?

Японські дизайнери створили незвичайну ковдру під назвою "Удон для сну" (Udon for Sleeping), адже вона нагадує макарони. І якщо ви вважаєте, що це ще один дивний стартап, який не знадобитися у реальному житті, то варто побачити фото незвичайної ковдри.

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Творці пояснюють, що вона ідеально підходить для повноцінного нічного відпочинку, оскільки вона втримує ідеальну температуру, адже можна спати між або на "макаронах", а також легко зручно вмостити ноги та руки. Коштує таке диво релаксу 16 800 єн (близько 3,966 грн), а першу партію розкупили миттєво.

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