Бабуся на гіроскутері вийшла на новий рівень: мережу розвеселило відео із Запоріжжя

Бабуся на гіроскутері, яка хвацько розсікає вулицями Запоріжжя, буквально "підірвала" мережу кілька місяців тому. Тепер же пенсіонерка вийшла на новий рівень – вона залучає ще й маленьку онуку до незвичайних прогулянок.

Так, в Instagram з'явився ролик, на якому бабуся, впевнено стоїть на електротранспорті, гуляючи з дитиною в колясці. Варто зазначити, що стиль одягу цієї жінки помітно відрізняється від тієї, яку зняли на відео ще у квітні. Цілком ймовірно, що це інша пенсіонерка, і таких просунутих бабусь у Запоріжжі тепер двоє.

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Користувачі мережі оцінили незвичайне ноу-хау. Втім, дехто все ж хвилюється за безпеку жінки. А дехто каже, що на таких прогулянках бачать бабусю з онукою регулярно.

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