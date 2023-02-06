Експерти розповіли, чим можна замінити розчин для лінз

Внаслідок війни, яку розпочала росія, кількість випадків, коли неможливо дістати розчин для лінз побільшала. Люди від безвиході вдаються до небезпечних експериментів.

Незапланована подорож, екстрена ситуація або просто неуважність. Іноді користувачі та користувачки контактних лінз потрапляють у ситуації, коли розчин для лінз закінчився, а придбати новий немає можливості, пишуть фахівці з платформи "Бережи себе" на своєму каналі у Telegram.

Читайте також: Міф або правда – чи допомагає сода та молоко від печії

Люди вдаються до експериментів з краплями для очей, фізрозчином чи дистильованою водою, які призводять до небезпеки для їхнього здоров'я.

Річ у тім, що рідина для лінз – це багатофункціональний засіб. Він використовується не тільки для зволоження лінз, а і для їх дезінфекції та очищення від часточок пилу, бруду, косметики. Якщо з останньою функцією дистильована вода може впоратися, то з дезінфекцією не все так просто. У домашніх умовах створити якісний і безпечний розчин неможливо, пишуть у "Бережи себе".

Більш того, у намаганні приготувати розчин самостійно за чисельними неперевіреними "рецептами" можна підвищити ризики назавжди зіпсувати лінзи (а знайти їх за таких умов буде не легше за розчин), отримати алергічне запалення слизової оболонки очей або інфекційну хворобу, погіршити якість зору.

Отже, що робити?



Єдиний вихід – завчасно подбати про наявність запасного спеціального розчину для лінз. Багато виробників наразі випускають розчини у маленьких контейнерах від 60 мл, які зручно зберігати й переносити, де б ви не опинилися.

Очі – це дуже чутливий орган. Якщо ти носиш контактні лінзи, не варто нехтувати гігієною за жодних умов. Зокрема мова про правильне зберігання розчину та дотримання терміну придатності, вчасну заміну лінз та інструментів, як-от контейнерів і пінцетів. Недотримання правил гігієни може призвести до серйозних хвороб очей.

Це цікаво: Науковці визначили, як часто потрібно вставати, якщо у вас сидяча робота