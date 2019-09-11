Де в Україні оголошено пожежну небезпеку

Рятувальники повідомили про наслідки тривалої спекотної та сухої погоди в Україні. У яких областях оголошено небезпеку пожеж і що не можна робити у цей час – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили українців про пожежну небезпеку в країні у найближчий тиждень.

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"11-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 11-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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