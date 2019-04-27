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Меню на Пасху 2019: які страви мають бути на святковому столі

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Рецепти страв для пасхального столу 2019 - фото 1
Рецепти страв для пасхального столу 2019 / maximum.fm

На Великдень в Україні традиційно готують багато святкових страв. Читайте найсмачніші і перевірені рецепти пасхальної випічки, закусок і салатів на Радіо МАКСИМУМ!

Традиційно меню на великодній стіл може складатися з 40 різноманітних страв: за кількістю днів Великого посту. Але незмінно найголовнішими є три великодні страви: паска, сирна паска і фарбовані яйця.

І ще: Рецепти паски у фото і відео: як приготувати випічку на Пасху 2019

М'ясні страви на Великдень

Запечене м'ясо
Запечена свинина в пиві з ананасами
Варене сало зі спеціями
Ніжна яловичина в арахісовому соусі
Кролик або індичка
Качка з яблуками, запечена в духовці
Гусак, фарширований рисом і фруктами
Крученики зі свинини з грибами
Телятина у вишнево-шоколадному соусі

М'ясо в духовці: рецепт

Продукти:

  • Баранина молода 500 г
  • або яловичина (телятина) 500 г
  • або свинина 500 г
  • Часник 2 головки
  • Олія ​​2 ст. ложки
  • Сіль 1 ч. ложка
  • Перець чорний мелений 1 ч. ложка
М'ясо кабана в духовці - фото 324296
М'ясо кабана в духовці

Як приготувати:

  1. Весь часник очистити. Розрізати кожну часточку однієї головки часнику на 2-3 частини. Шматок м'яса вимити, обсушити і нашпигувати часником, прорізаючи для цього в м'ясі невеликі отвори.
  2. Іншу очищену головку часнику нарізати дрібними шматочками. Додати сіль, перець. Залити все соняшниковою олією і перемішати. Кількість олії залежить від розміру шматка м'яса, але його має бути достатньо, щоб повністю полити м'ясо. Помістіть нашпигований шматок м'яса в глибокий посуд або в конверт з фольги, полийте з двох сторін олією з часником, накрийте фольгою і залиште в холодильнику на ніч.
  3. Розігріти духовку. Запікати м'ясо в духовці. Загальний час запікання 2-3 години. Першу годину запікати м'ясо при 175-180 градусів, щоб воно стало м'яким, потім збільшити температуру духовки до 200 градусів і запікати ще 0,5-1 годину.

Качка з яблуками, запечена в духовці: рецепт

Продукти:

  • 1,5-2 кг качки
  • 4 яблука
  • 50 г родзинок
  • 1 лимон
  • 2 ст. ложки майонезу
  • 1 ст. ложки рослинної олії
  • яблучний оцет за смаком
  • 3 шт. лаврового листа
  • 0,5 ч. ложки кориці
  • чорний мелений перець за смаком
  • сіль за смаком
Качка з яблуками, покроковий рецепт - фото 324297
Качка з яблуками, покроковий рецепт

Як приготувати:

  1. Перед тим, як приготувати качку в духовці, її слід гарненько очистити.
  2. Щоб качка пеклась швидше, її слід замаринувати в оцтовому розчині. Налий в каструлю воду, додай лавровий лист, чорний перець, сіль і оцет, щоб вода вийшла трохи кисло-солоною. Поклади в розсіл качку, щоб вона поринула в маринад, і залиш на 2 години.
  3. Замочи в воді родзинки на 30 хвилин. Яблука очисти від серединки, наріж скибочками і посип корицею. Половинку лимона очисти від шкірки і тонко наріж. З іншої половинки вичави сік.
  4. Качку дістань з маринаду, злий воду. Натри качку сіллю і майонезом зсередини і зовні. Нафаршіруй качку упереміш яблуками, родзинками і лимоном. Зверху натри качку майонезом, чорним меленим перцем і лимонним соком.
  5. Заший качку з яблуками або зафіксуй дерев'яними зубочистками, які при подачі не забудь вийняти. Крильця і ​​ніжки також зафіксуй, щоб вони не засохли під час випікання.
  6. Виклади качку з яблуками на змащене олією деко, накрий фольгою і постав в розігріту до 180°С духовку. Через годину фольгу зніми. Випікати качку з яблуками 1,5 години. Подавай гарячою з картопляним гарніром, рисом або овочами.

Великоднє меню: випічка та паски

Рецепт паски з білим шоколадом
Паска з домашнього сиру
Ніжний апельсиново-рисовий пиріг
Великодній вінок
Шарлотка з яблуками і родзинками

Рецепт приготування сирної паски

Інгрідієнти:

  • Сир (жирний, не нижче 9%) 500 г
  • Масло вершкове 100 г
  • Яйце куряче 3 шт
  • Цукор 100 г
  • Ізюм (можна замінити цукатами) 50 г
  • Вершки (20-30%) 200 г
  • Ванілін 1/4 ч. л.
  • Шоколад темний 50 г
Найсмачніша сирна паска - фото 324298
Найсмачніша сирна паска

Як приготувати:

  1. Сир протерти через сито, додати розм'якшене вершкове масло, ретельно розтерти. Яйця збити з цукром, додати вершки і поставити на водяну баню.
  2. Варити, помішуючи, до загустіння. Якщо робите шоколадну паску, то разом з вершками додайте шоколад. Дати охолонути.
  3. Змішати охололу заварну масу з сирною, додати ванілін і цукати. Добре перемішати. Застелити марлею форму для паски або друшляк.
  4. Викласти сирну масу в форму, загорнути кінці марлі. Зазвичай достатньо залишити на ніч. Акуратно перевернути на тарелю. Зняти марлю. Можна прикрасити тертим шоколадом.

Меню на Великдень: рибні страви

Смажена тріска з молодими овочами в маринаді
Котлети з щуки
Риба по-французьки в білому вині
Запечена риба з овочами
Рулет з копченого лосося з сирним сиром

Біла риба, запечена у вині: рецепт

Продукти:

  • Біла риба 700 г
  • Вино сухе, біле ¾ склянки
  • Зелень петрушки, дрібно нарізана 1 жменька
  • Помідори чері 125 г
  • Сіль
Парова риба - фото 324299
Парова риба

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 190-200 градусів. Рибу посоліть і викладіть одним шаром у жаростійкий посуд. Влийте вино, викладіть на рибу помідори, зверху посипте нарізаною петрушкою.
  2. Накрийте посуд фольгою і запікайте рибу до готовності в духовці приблизно 20 хвилин (вино повинно випаруватися). Подавати страву добре з салатом і хрустким свіжим хлібом, або з картопляним пюре.

"Просто риба" з сиром: рецепт

Продукти:

  • Філе риби 300 г
  • Морква 1-2 шт.
  • Цибуля ріпчаста 1-2 шт.
  • Сир (твердий) 50-100 г
  • Майонез
  • Сік лимона
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
Морська риба під сиром - фото 324304
Морська риба під сиром

Як приготувати:

  1. Філе риби поливаємо лимонним соком, солимо, перчимо і відкладаємо в сторону. Цибулю очищаємо і дрібно ріжемо. Моркву очищаємо і натираємо на крупній тертці.
  2. Сир натираємо на крупній тертці. На пательні розігріваємо олію. Викладаємо моркву і цибулю, солимо і обсмажуємо до напівготовності. Включаємо духовку. Форму застилаємо пергаментом.
  3. Викладаємо половину овочів у форму. На овочі викладаємо рибу. На рибу знову шар моркви і цибулі. Змащуємо шар овочів майонезом. Ставимо рибу з овочами і сиром в духовку на 25 хвилин на 180 градусів.

Меню на Пасху: смачні салати

Салат з крабових паличок з авокадо
Салат "Мімоза"
Салат з качкою і апельсинами
Салат з авокадо, сьомгою і перепелиними яйцями
Картопляний салат з редискою і гірчицею
Теплий салат з печінкою і фруктами

Салат з куркою, сиром і апельсином: рецепт

Продукти:

  • Куряча грудка 200 г
  • Апельсин 150 г
  • Сир твердий 200 г
  • Лист салату 40 г
  • Лимон 0,5 шт.
  • Сіль за смаком
  • Олія ​​за смаком
Салат з куркою і апельсинами - фото 324300
Салат з куркою і апельсинами

Як приготувати:

  1. На тарілку сервірування рвемо попередньо ретельно промиті і висушені листя салату. Відварюємо курячу грудинку, охолоджуємо її і ріжемо невеликими кубиками. На листя салату в довільному порядку розкладаємо кубики курки.
  2. Нарізаємо сир, кубиками приблизно такого ж розміру, як і шматочки курки, також викладаємо на тарілку з салатом. Таким самим чином і апельсин: ріжемо і викладаємо. Заправляємо салат соком лимона. Солимо. Додаємо рослинну олію за смаком.

Салат з крабовими паличками: рецепт

Продукти:

  • Пропарений рис 0,5 склянки
  • Крабові палички 250 г
  • Курячі яйця 4 шт.
  • Огірки 2 шт.
  • Кукурудза 300 г
  • Сметана 2 ст.л.
  • Майонез 2 ст.л.
  • Сіль
Салат із крабових паличок з грінками - фото 324301
Салат із крабових паличок з грінками

Як приготувати:

  1. Пропарений рис перебрати, залити окропом з розрахунку 2 до 1 і зварити до готовності. Відкинути на друшляк, промити і охолодити. Яйця відварити, очистити, порізати і додати до рису.
  2. Свіжі огірки помити, порізати, покласти в миску до рису і яєць. Крабові палички порізати. Додати до решти підготовлених інгредієнтів.
  3. Банку з консервованою кукурудзою відкрити, злити рідину і покласти в миску з порізаними продуктами для салату. У миску з салатом додати сметану, майонез, сіль за смаком. Салат ретельно перемішати і можна подавати.

Читайте також: Прикольні привітання з Великоднем: жартівливі вітання з Пасхою 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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