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Меню на Пасху 2019: які страви мають бути на святковому столі
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На Великдень в Україні традиційно готують багато святкових страв. Читайте найсмачніші і перевірені рецепти пасхальної випічки, закусок і салатів на Радіо МАКСИМУМ!
Традиційно меню на великодній стіл може складатися з 40 різноманітних страв: за кількістю днів Великого посту. Але незмінно найголовнішими є три великодні страви: паска, сирна паска і фарбовані яйця.
І ще: Рецепти паски у фото і відео: як приготувати випічку на Пасху 2019
М'ясні страви на Великдень
Запечене м'ясо
Запечена свинина в пиві з ананасами
Варене сало зі спеціями
Ніжна яловичина в арахісовому соусі
Кролик або індичка
Качка з яблуками, запечена в духовці
Гусак, фарширований рисом і фруктами
Крученики зі свинини з грибами
Телятина у вишнево-шоколадному соусі
М'ясо в духовці: рецепт
Продукти:
- Баранина молода 500 г
- або яловичина (телятина) 500 г
- або свинина 500 г
- Часник 2 головки
- Олія 2 ст. ложки
- Сіль 1 ч. ложка
- Перець чорний мелений 1 ч. ложка
Як приготувати:
- Весь часник очистити. Розрізати кожну часточку однієї головки часнику на 2-3 частини. Шматок м'яса вимити, обсушити і нашпигувати часником, прорізаючи для цього в м'ясі невеликі отвори.
- Іншу очищену головку часнику нарізати дрібними шматочками. Додати сіль, перець. Залити все соняшниковою олією і перемішати. Кількість олії залежить від розміру шматка м'яса, але його має бути достатньо, щоб повністю полити м'ясо. Помістіть нашпигований шматок м'яса в глибокий посуд або в конверт з фольги, полийте з двох сторін олією з часником, накрийте фольгою і залиште в холодильнику на ніч.
- Розігріти духовку. Запікати м'ясо в духовці. Загальний час запікання 2-3 години. Першу годину запікати м'ясо при 175-180 градусів, щоб воно стало м'яким, потім збільшити температуру духовки до 200 градусів і запікати ще 0,5-1 годину.
Качка з яблуками, запечена в духовці: рецепт
Продукти:
- 1,5-2 кг качки
- 4 яблука
- 50 г родзинок
- 1 лимон
- 2 ст. ложки майонезу
- 1 ст. ложки рослинної олії
- яблучний оцет за смаком
- 3 шт. лаврового листа
- 0,5 ч. ложки кориці
- чорний мелений перець за смаком
- сіль за смаком
Як приготувати:
- Перед тим, як приготувати качку в духовці, її слід гарненько очистити.
- Щоб качка пеклась швидше, її слід замаринувати в оцтовому розчині. Налий в каструлю воду, додай лавровий лист, чорний перець, сіль і оцет, щоб вода вийшла трохи кисло-солоною. Поклади в розсіл качку, щоб вона поринула в маринад, і залиш на 2 години.
- Замочи в воді родзинки на 30 хвилин. Яблука очисти від серединки, наріж скибочками і посип корицею. Половинку лимона очисти від шкірки і тонко наріж. З іншої половинки вичави сік.
- Качку дістань з маринаду, злий воду. Натри качку сіллю і майонезом зсередини і зовні. Нафаршіруй качку упереміш яблуками, родзинками і лимоном. Зверху натри качку майонезом, чорним меленим перцем і лимонним соком.
- Заший качку з яблуками або зафіксуй дерев'яними зубочистками, які при подачі не забудь вийняти. Крильця і ніжки також зафіксуй, щоб вони не засохли під час випікання.
- Виклади качку з яблуками на змащене олією деко, накрий фольгою і постав в розігріту до 180°С духовку. Через годину фольгу зніми. Випікати качку з яблуками 1,5 години. Подавай гарячою з картопляним гарніром, рисом або овочами.
Великоднє меню: випічка та паски
Рецепт паски з білим шоколадом
Паска з домашнього сиру
Ніжний апельсиново-рисовий пиріг
Великодній вінок
Шарлотка з яблуками і родзинками
Рецепт приготування сирної паски
Інгрідієнти:
- Сир (жирний, не нижче 9%) 500 г
- Масло вершкове 100 г
- Яйце куряче 3 шт
- Цукор 100 г
- Ізюм (можна замінити цукатами) 50 г
- Вершки (20-30%) 200 г
- Ванілін 1/4 ч. л.
- Шоколад темний 50 г
Як приготувати:
- Сир протерти через сито, додати розм'якшене вершкове масло, ретельно розтерти. Яйця збити з цукром, додати вершки і поставити на водяну баню.
- Варити, помішуючи, до загустіння. Якщо робите шоколадну паску, то разом з вершками додайте шоколад. Дати охолонути.
- Змішати охололу заварну масу з сирною, додати ванілін і цукати. Добре перемішати. Застелити марлею форму для паски або друшляк.
- Викласти сирну масу в форму, загорнути кінці марлі. Зазвичай достатньо залишити на ніч. Акуратно перевернути на тарелю. Зняти марлю. Можна прикрасити тертим шоколадом.
Меню на Великдень: рибні страви
Смажена тріска з молодими овочами в маринаді
Котлети з щуки
Риба по-французьки в білому вині
Запечена риба з овочами
Рулет з копченого лосося з сирним сиром
Біла риба, запечена у вині: рецепт
Продукти:
- Біла риба 700 г
- Вино сухе, біле ¾ склянки
- Зелень петрушки, дрібно нарізана 1 жменька
- Помідори чері 125 г
- Сіль
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 190-200 градусів. Рибу посоліть і викладіть одним шаром у жаростійкий посуд. Влийте вино, викладіть на рибу помідори, зверху посипте нарізаною петрушкою.
- Накрийте посуд фольгою і запікайте рибу до готовності в духовці приблизно 20 хвилин (вино повинно випаруватися). Подавати страву добре з салатом і хрустким свіжим хлібом, або з картопляним пюре.
"Просто риба" з сиром: рецепт
Продукти:
- Філе риби 300 г
- Морква 1-2 шт.
- Цибуля ріпчаста 1-2 шт.
- Сир (твердий) 50-100 г
- Майонез
- Сік лимона
- Сіль
- Перець чорний мелений
Як приготувати:
- Філе риби поливаємо лимонним соком, солимо, перчимо і відкладаємо в сторону. Цибулю очищаємо і дрібно ріжемо. Моркву очищаємо і натираємо на крупній тертці.
- Сир натираємо на крупній тертці. На пательні розігріваємо олію. Викладаємо моркву і цибулю, солимо і обсмажуємо до напівготовності. Включаємо духовку. Форму застилаємо пергаментом.
- Викладаємо половину овочів у форму. На овочі викладаємо рибу. На рибу знову шар моркви і цибулі. Змащуємо шар овочів майонезом. Ставимо рибу з овочами і сиром в духовку на 25 хвилин на 180 градусів.
Меню на Пасху: смачні салати
Салат з крабових паличок з авокадо
Салат "Мімоза"
Салат з качкою і апельсинами
Салат з авокадо, сьомгою і перепелиними яйцями
Картопляний салат з редискою і гірчицею
Теплий салат з печінкою і фруктами
Салат з куркою, сиром і апельсином: рецепт
Продукти:
- Куряча грудка 200 г
- Апельсин 150 г
- Сир твердий 200 г
- Лист салату 40 г
- Лимон 0,5 шт.
- Сіль за смаком
- Олія за смаком
Як приготувати:
- На тарілку сервірування рвемо попередньо ретельно промиті і висушені листя салату. Відварюємо курячу грудинку, охолоджуємо її і ріжемо невеликими кубиками. На листя салату в довільному порядку розкладаємо кубики курки.
- Нарізаємо сир, кубиками приблизно такого ж розміру, як і шматочки курки, також викладаємо на тарілку з салатом. Таким самим чином і апельсин: ріжемо і викладаємо. Заправляємо салат соком лимона. Солимо. Додаємо рослинну олію за смаком.
Салат з крабовими паличками: рецепт
Продукти:
- Пропарений рис 0,5 склянки
- Крабові палички 250 г
- Курячі яйця 4 шт.
- Огірки 2 шт.
- Кукурудза 300 г
- Сметана 2 ст.л.
- Майонез 2 ст.л.
- Сіль
Як приготувати:
- Пропарений рис перебрати, залити окропом з розрахунку 2 до 1 і зварити до готовності. Відкинути на друшляк, промити і охолодити. Яйця відварити, очистити, порізати і додати до рису.
- Свіжі огірки помити, порізати, покласти в миску до рису і яєць. Крабові палички порізати. Додати до решти підготовлених інгредієнтів.
- Банку з консервованою кукурудзою відкрити, злити рідину і покласти в миску з порізаними продуктами для салату. У миску з салатом додати сметану, майонез, сіль за смаком. Салат ретельно перемішати і можна подавати.
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