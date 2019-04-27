Меню на Пасху 2019: які страви мають бути на святковому столі

На Великдень в Україні традиційно готують багато святкових страв. Читайте найсмачніші і перевірені рецепти пасхальної випічки, закусок і салатів на Радіо МАКСИМУМ!

Традиційно меню на великодній стіл може складатися з 40 різноманітних страв: за кількістю днів Великого посту. Але незмінно найголовнішими є три великодні страви: паска, сирна паска і фарбовані яйця.

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М'ясні страви на Великдень

Запечене м'ясо

Запечена свинина в пиві з ананасами

Варене сало зі спеціями

Ніжна яловичина в арахісовому соусі

Кролик або індичка

Качка з яблуками, запечена в духовці

Гусак, фарширований рисом і фруктами

Крученики зі свинини з грибами

Телятина у вишнево-шоколадному соусі

М'ясо в духовці: рецепт

Продукти:

Баранина молода 500 г

або яловичина (телятина) 500 г

або свинина 500 г

Часник 2 головки

Олія ​​2 ст. ложки

Сіль 1 ч. ложка

Перець чорний мелений 1 ч. ложка

М'ясо кабана в духовці

Як приготувати:

Весь часник очистити. Розрізати кожну часточку однієї головки часнику на 2-3 частини. Шматок м'яса вимити, обсушити і нашпигувати часником, прорізаючи для цього в м'ясі невеликі отвори. Іншу очищену головку часнику нарізати дрібними шматочками. Додати сіль, перець. Залити все соняшниковою олією і перемішати. Кількість олії залежить від розміру шматка м'яса, але його має бути достатньо, щоб повністю полити м'ясо. Помістіть нашпигований шматок м'яса в глибокий посуд або в конверт з фольги, полийте з двох сторін олією з часником, накрийте фольгою і залиште в холодильнику на ніч. Розігріти духовку. Запікати м'ясо в духовці. Загальний час запікання 2-3 години. Першу годину запікати м'ясо при 175-180 градусів, щоб воно стало м'яким, потім збільшити температуру духовки до 200 градусів і запікати ще 0,5-1 годину.

Качка з яблуками, запечена в духовці: рецепт

Продукти:

1,5-2 кг качки

4 яблука

50 г родзинок

1 лимон

2 ст. ложки майонезу

1 ст. ложки рослинної олії

яблучний оцет за смаком

3 шт. лаврового листа

0,5 ч. ложки кориці

чорний мелений перець за смаком

сіль за смаком

Качка з яблуками, покроковий рецепт

Як приготувати:

Перед тим, як приготувати качку в духовці, її слід гарненько очистити. Щоб качка пеклась швидше, її слід замаринувати в оцтовому розчині. Налий в каструлю воду, додай лавровий лист, чорний перець, сіль і оцет, щоб вода вийшла трохи кисло-солоною. Поклади в розсіл качку, щоб вона поринула в маринад, і залиш на 2 години. Замочи в воді родзинки на 30 хвилин. Яблука очисти від серединки, наріж скибочками і посип корицею. Половинку лимона очисти від шкірки і тонко наріж. З іншої половинки вичави сік. Качку дістань з маринаду, злий воду. Натри качку сіллю і майонезом зсередини і зовні. Нафаршіруй качку упереміш яблуками, родзинками і лимоном. Зверху натри качку майонезом, чорним меленим перцем і лимонним соком. Заший качку з яблуками або зафіксуй дерев'яними зубочистками, які при подачі не забудь вийняти. Крильця і ​​ніжки також зафіксуй, щоб вони не засохли під час випікання. Виклади качку з яблуками на змащене олією деко, накрий фольгою і постав в розігріту до 180°С духовку. Через годину фольгу зніми. Випікати качку з яблуками 1,5 години. Подавай гарячою з картопляним гарніром, рисом або овочами.

Великоднє меню: випічка та паски

Рецепт паски з білим шоколадом

Паска з домашнього сиру

Ніжний апельсиново-рисовий пиріг

Великодній вінок

Шарлотка з яблуками і родзинками

Рецепт приготування сирної паски

Інгрідієнти:

Сир (жирний, не нижче 9%) 500 г

Масло вершкове 100 г

Яйце куряче 3 шт

Цукор 100 г

Ізюм (можна замінити цукатами) 50 г

Вершки (20-30%) 200 г

Ванілін 1/4 ч. л.

Шоколад темний 50 г

Найсмачніша сирна паска

Як приготувати:

Сир протерти через сито, додати розм'якшене вершкове масло, ретельно розтерти. Яйця збити з цукром, додати вершки і поставити на водяну баню. Варити, помішуючи, до загустіння. Якщо робите шоколадну паску, то разом з вершками додайте шоколад. Дати охолонути. Змішати охололу заварну масу з сирною, додати ванілін і цукати. Добре перемішати. Застелити марлею форму для паски або друшляк. Викласти сирну масу в форму, загорнути кінці марлі. Зазвичай достатньо залишити на ніч. Акуратно перевернути на тарелю. Зняти марлю. Можна прикрасити тертим шоколадом.

Меню на Великдень: рибні страви

Смажена тріска з молодими овочами в маринаді

Котлети з щуки

Риба по-французьки в білому вині

Запечена риба з овочами

Рулет з копченого лосося з сирним сиром

Біла риба, запечена у вині: рецепт

Продукти:

Біла риба 700 г

Вино сухе, біле ¾ склянки

Зелень петрушки, дрібно нарізана 1 жменька

Помідори чері 125 г

Сіль

Парова риба

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 190-200 градусів. Рибу посоліть і викладіть одним шаром у жаростійкий посуд. Влийте вино, викладіть на рибу помідори, зверху посипте нарізаною петрушкою. Накрийте посуд фольгою і запікайте рибу до готовності в духовці приблизно 20 хвилин (вино повинно випаруватися). Подавати страву добре з салатом і хрустким свіжим хлібом, або з картопляним пюре.

"Просто риба" з сиром: рецепт

Продукти:

Філе риби 300 г

Морква 1-2 шт.

Цибуля ріпчаста 1-2 шт.

Сир (твердий) 50-100 г

Майонез

Сік лимона

Сіль

Перець чорний мелений

Морська риба під сиром

Як приготувати:

Філе риби поливаємо лимонним соком, солимо, перчимо і відкладаємо в сторону. Цибулю очищаємо і дрібно ріжемо. Моркву очищаємо і натираємо на крупній тертці. Сир натираємо на крупній тертці. На пательні розігріваємо олію. Викладаємо моркву і цибулю, солимо і обсмажуємо до напівготовності. Включаємо духовку. Форму застилаємо пергаментом. Викладаємо половину овочів у форму. На овочі викладаємо рибу. На рибу знову шар моркви і цибулі. Змащуємо шар овочів майонезом. Ставимо рибу з овочами і сиром в духовку на 25 хвилин на 180 градусів.

Меню на Пасху: смачні салати

Салат з крабових паличок з авокадо

Салат "Мімоза"

Салат з качкою і апельсинами

Салат з авокадо, сьомгою і перепелиними яйцями

Картопляний салат з редискою і гірчицею

Теплий салат з печінкою і фруктами

Салат з куркою, сиром і апельсином: рецепт

Продукти:

Куряча грудка 200 г

Апельсин 150 г

Сир твердий 200 г

Лист салату 40 г

Лимон 0,5 шт.

Сіль за смаком

Олія ​​за смаком

Салат з куркою і апельсинами

Як приготувати:

На тарілку сервірування рвемо попередньо ретельно промиті і висушені листя салату. Відварюємо курячу грудинку, охолоджуємо її і ріжемо невеликими кубиками. На листя салату в довільному порядку розкладаємо кубики курки. Нарізаємо сир, кубиками приблизно такого ж розміру, як і шматочки курки, також викладаємо на тарілку з салатом. Таким самим чином і апельсин: ріжемо і викладаємо. Заправляємо салат соком лимона. Солимо. Додаємо рослинну олію за смаком.

Салат з крабовими паличками: рецепт

Продукти:

Пропарений рис 0,5 склянки

Крабові палички 250 г

Курячі яйця 4 шт.

Огірки 2 шт.

Кукурудза 300 г

Сметана 2 ст.л.

Майонез 2 ст.л.

Сіль

Салат із крабових паличок з грінками

Як приготувати:

Пропарений рис перебрати, залити окропом з розрахунку 2 до 1 і зварити до готовності. Відкинути на друшляк, промити і охолодити. Яйця відварити, очистити, порізати і додати до рису. Свіжі огірки помити, порізати, покласти в миску до рису і яєць. Крабові палички порізати. Додати до решти підготовлених інгредієнтів. Банку з консервованою кукурудзою відкрити, злити рідину і покласти в миску з порізаними продуктами для салату. У миску з салатом додати сметану, майонез, сіль за смаком. Салат ретельно перемішати і можна подавати.

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