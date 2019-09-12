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Серіал Кріпосна Міс Україна

Де продають найдорожчий алкоголь в Європі, а де – найдешевший

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У цих країнах не розгуляєшся - фото 1
У цих країнах не розгуляєшся

Євростат на основі даних за 2018 рік провів дослідження вартості алкогольної продукції в країнах Євросоюзу. Дізнайтесь, де "погульбанити" – дороге задоволення, а де за смішні гроші можна відірватися на повну.

Найдорожчим виявився алкоголь у Фінляндії. Рівень цін тут перевершує середній по Європейському Союзу на 82%! У цій країні найвищий з 28 країн-членів ЄС акцизний податок.

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Не менш накладна покупка алкоголю в Ірландії і Швеції. У цих країнах вартість міцних напоїв дорожча на 77% і 52% відповідно. До слова, в Ірландії встановлений найвищий акциз на вино, а також другий за величиною акциз на пиво.

Алкогольні напої дорожче за середній показник по Євросоюзу продаються в Греції, Великобританії, Естонії, Данії, на Мальті, в Латвії, Бельгії, на Кіпрі і в Португалії. Приблизно на рівні усередненого значення по ЄС виявилися ціни на алкоголь в Австрії, Хорватії, Нідерландах та Італії.

Найдешевші спиртні напої в Румунії - фото 354526
Найдешевші спиртні напої в Румунії

Найнижчою вартістю спиртного може похвалитися Румунія. Алкоголь тут дешевший на 26% відносно середнього значення. Найдемократичніші ціни також зафіксовані в Угорщині, Чехії, Іспанії, Польщі, Німеччині та Словаччині.

Що стосується всіх країн Європи, то найдорожчою за рівнем цін на алкоголь є Ісландія, в якій вартість спиртного вдвічі вища за середні показники ЄС. Алкогольні напої в Норвегії (нагадаємо, що вона не входить до Євросоюзу) також коштують на 150% дорожче, ніж у Нідерландах та Італії. У Євростаті підкреслили, що в дослідженні порівнювалися як ціна на алкогольні напої, так і порівняльний рівень доходу населення країн.

Раніше фахівці назвали ідеальні напрямки для вечірок. Для цього аналітикам довелося проаналізувати кількість барів і клубів, рівень злочинності, а також середню вартість пива, проживання, таксі і фаст-фуду у 36 містах по всьому світу. У підсумку найкращим місцем виявилася сербська столиця Белград. Непогано "відтягнутися" також можна в мексиканському Плая-дель-Кармен, Сінгапурі.

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Джерело: thedrinksbusiness
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