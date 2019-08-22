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Названо найкраще місто у світі для вечірок
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Белград знову визнали найкращим містом світу для вечірок. Про це йдеться в оновленому рейтингу британського сайту Slotsia. Зауважимо, що Сербії утримує лідерство ось уже 10 років.
Усього в рейтингу 36 міст. Автори дослідження визначали кращі з них, аналізуючи кількість барів і клубів, рівень злочинності, ціни на алкоголь, вартість житла за 2 ночі, їжі та таксі.
І ще: Чому не варто відмовлятися від відпустки
Наприклад, дві ночі у Белграді обійдуться всього у $ 30, а середня вартість пінти пива – $ 1,65. У Сінгапурі вона буде коштувати дорожче – $ 6,33, при цьому одна ніч обійдеться у $ 38. А ось в Кабо-Сан-Лукас пиво найдешевше – $ 1,16 за пінту.
Ось перша десятка:
1. Белград, Сербія
2. Плая-дель-Кармен, Мексика
3. Сінгапур
4. Санкт-Петербург, Росія
5. Кабо-Сан-Лукас, Мексика
6. Токіо, Японія
7. Сеул, Південна Корея
8. Стамбул, Туреччина
9. Бангкок, Таїланд
10. Буенос-Айрес, Аргентина
Тепер ви знаєте, де можна бюджетно відірватися на повну за кордоном ;)
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