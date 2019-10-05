Інтимний жест Кейт Мідлтон на адресу Вільяма розчулив британців

37-річна герцогиня Кембриджська супроводжувала чоловіка на зустрічі з пакистанським імамом Ага-Ханом. Кейт Міддлтон дозволила собі ніжний жест стосовно принца Вільяма.

Герцоги Кембриджські – приклад бездоганної поведінки серед членів британської монаршої родини. Кейт Міддлтон і принц Вільям ретельно дотримуються суворого королівський протокол, який диктує не проявляти ніжних почуттів по відношенню один до одного на публіці.

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Кейт і Вільям залишають все ніжності за кадром, вони навіть ніколи не тримаються за руки під час офіційних заходів. Напередодні вони приїхали в Кінгс-Крос в Лондоні, щоб зустрітися з пакистанським імамом Ага-Ханом. Під час привітання принц навіть пожартував, викликавши непідробний сміх у всіх присутніх. Кейт теж весело розсміялася. Вона з ніжністю подивилася на чоловіка і погладила його по руці. З її боку це вкрай рідкісний публічний прояв любові до принца!

Саме тому блискавичний інтимний жест Кейт розчулив шанувальників пари. Представники королівської сім'ї вирушають у свій офіційний тур до Пакистану 14 жовтня. Подружжя вилітає в азійську країну на прохання Міністерства закордонних справ.

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