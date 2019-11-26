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Даша Астаф'єва повністю роздяглася на даху багатоповерхівки: фото 18+

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / storinka

Модель і співачка Даша Астаф'єва поділилася пікантними фото, позуючи повністю оголеною. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

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Нещодавно знаменитість похвалилася зйомками на даху багатоповерхівки, позуючи в чорній повністю прозорій сукні. Так, артистка прикрила інтимні місця лише білизною, а от шикарні груди залишила повністю оголеними. Варто відзначити, що фотосесія виглядає не вульгарно, а чуттєво і жіночно.

"Скільки ж у мене неопублікованих фото з @da_astafieva. Мені здається, саме час ще раз захопитися цією красою. Даш, не втомлюся повторювати, що ти для мене одна з найбільш фотогенічних дівчат в цьому світі", – підписала свої кадри фотограф Тіна Соколовська.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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