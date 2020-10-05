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Даша Астаф'єва засвітила пишні груди у пікантній фотосесії: інтимні фото (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Відома українська артистка та модель Даша Астаф'єва знає, як підігріти інтерес шанувальників. Зірка поділилася з підписниками черговими пікантними фото.

Так, українська секс-бомба Даша Астаф'єва порадувала своїх фоловерів відвертими кадрами. На одному зі знімків красуня позувала повністю голою, прикривши груди піджаком і рукою, томно дивлячись у камеру. На іншому фото Даша сфотографувалася лежачи на столі з оголеними грудьми. А нотку еротики образу додали чорні панчохи.

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"Кожен ривок, це не тільки наш сенс. Я вірю, що мистецтво – це панацея для тих, хто ще людина. Ми люди. Ми – мистецтво!" – підписала один зі знімків Астаф'єва.

Даша Астаф'єва засвітила пишні груди у пікантній фотосесії: інтимні фото (18+) - фото 428706
Даша Астаф'єва засвітила пишні груди у пікантній фотосесії: інтимні фото (18+) - фото 428705

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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