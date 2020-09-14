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Коронавірус Карантин 1 вересня

Даша Астаф'єва вразила мережу ніжним образом з екстремальним декольте

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Спокуслива артистка, модель та секс-символ України Даша Астаф'єва не перестає радувати шанувальників пікантними кадрами. Зірка продемонструвала шикарну фігуру у вечірній сукні, поділившись знімком на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому гарячому фото Даша Астаф'єва позує у рожевому вечірньому вбранні, яке ідеально повторює хвилюючі вигини її тіла. Але родзинкою образу стало екстремальне декольте, яке вигідно підкреслило апетитні форми красуні.

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Лук дівчина доповнила прикрасами, розпустила волосся і вибрала ніжний макіяж в рожевих тонах. Підписникам сподобалося фото і вони відзначили, що її фотосесії це верх естетики, а в пікантних кадрах бачать втілення витонченості та грації.

Даша Астаф'єва вразила мережу ніжним образом з екстремальним декольте - фото 425303

Даша Астаф'єва вразила мережу ніжним образом з екстремальним декольте - фото 425304

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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