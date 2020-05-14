Даша Астаф'єва влаштувала гарячу йогу на балконі

Модель і співачка Даша Астаф'єва поділилася пікантним кадром, позуючи в обтислому одязі. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

І ще: Зірка 50 відтінків сірого розповіла про свій психічний розлад

Знаменитість похвалилася шикарними кадрами, позуючи на балконі в обтислому спортивному вбранні бузкового кольору. Так, артистка приміряла топ і лосини, засвітивши струнку фігуру. Також Даша влаштувала заняття з йоги просто на балконі, вирішивши попросити численних шанувальників допомогти їй з основами.

Фоловери не пройшли повз і завалили Дашу компліментами.

Читайте також: Дружина не ревнує? Демі Мур влаштувала фотосесію з Брюсом Віллісом