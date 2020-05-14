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Зірка 50 відтінків сірого розповіла про свій психічний розлад
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Актора Дакота Джонсон зізналась, що ще з юних років страждає від доволі серйозного психічного розладу. Детальніше про стан зірки "50 відтінків сірого" читайте далі.
30-річна американська акторка Дакота Джонсон зробила відверте зізнання в новому інтерв'ю виданню Marie Claire. Зірка опинилась у списку знаменитостей, які довгий час борються з проблемами з психічним здоров'ям.
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"Я боролась з депресією з 15 чи 14 років. Тоді зі мною працювали професіонали, які допомагали зрозуміти, що зі мною відбувається. Але я навчилась знаходити у своєму стані і хороші сторони, приміром, що я більш тонко відчуваю світ. В моєму житті й зараз багато складних моментів, але я не переношу їх на інших людей. Це стосується лише мене", – поділилась Дакота.
Карантин через пандемію коронавірусу також не найкраще вплинув на самопочуття акторки. Самоізоляція і невтішна ситуація по всьому світу не допомагають у боротьбі з депресією.
"Я весь час думаю про те, що відбувається у світі. Через це я не сплю ночами, мій мозок рухається зі швидкістю мільйон миль у хвилину. Мені доводиться чимало працювати, щоб позбутись від негативних думок та емоцій. У цьому мені добряче допомагає терапія", – додала акторка.
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