Даша Астаф'єва спокусила шанувальників гарячими кадрами у відвертому боді

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва поділилася з підписниками сексуальними кадрами у смугастому боді. Шанувальники оцінили знімки з оголеними сідницями.

На чорно-білих фото Даша Астаф'єва позує в боді у смужку з довгими рукавами і відкритою спиною. На одному знімку зірка знялася біля скляних дверей, що ведуть на балкон, стоячи боком до камери. Астаф'єва сперлася руками на стіну, підігнувши одну ногу і дивиться в камеру.

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На другому знімку співачка відображена в тій же локації, але в цей раз зі спини. Наряд зірки виконаний так, що її сідниці повністю оголені. Знімки були зроблені в одному з готелів у Львові.

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