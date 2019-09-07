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Даша Астаф'єва у пікантній фотосесії оголила груди

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Українська актриса Даша Астаф'єва вразила мережу новою еротичною фотосесією. Шанувальники у захваті від красуні!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних виходів у світ.

І ще: Даша Астаф'єва показала свою небезпечну фотосесію

Також артиста часто стає героїнею вельми пікантних фотосесій, результатами яких ділиться з фанатами. Так і цього разу, Даша вирішила показати фото, які були зроблені в рамках незвичайної зйомки в цікавій локації. Як видно, зірка перед фотографом практично роздягається догола, трохи прикриваючи груди піджаком. Видно, що співачка почуває себе цілком природно, навіть повністю оголена. І це не дивно, адже у свій час її красу помітив навіть засновник Playboy Х'ю Хефнер.

Гортайте фотогалерею:

Днями спокуслива артистка також взяла участь у новій чуттєвій фотосесії і приміряла кілька відвертих образів для глянцевого видання Harper's Bazaar.

Читайте також: Даша Астаф'єва похвалилася результатами схуднення

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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