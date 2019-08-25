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Сексуальна Даша Астаф'єва позувала топлес у зухвалій зйомці для глянцю (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Даша Астаф'єва – українська секс-бомба, яка любить позувати в стилі ню і радувати своїх шанувальників пікантними фотографіями. Спокуслива артистка взяла участь у новій чуттєвій фотосесії і приміряла кілька відвертих образів для глянцевого видання Harper's Bazaar.

Так, на деяких кадрах з нової фотосесії Даша Астаф'єва відображена топлес. На знімку красуня позує біля стіни в одному лише рушник3 на стегнах і з незвичайною масивною прикрасою на шиї. Сфотографували Дашу на тлі численних оригінальних знімків.

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Крім цього, Астаф'єва приміряла бежевий костюм – і звичайно ж, одягнула зірка піджак на голе тіло.

Сексуальна Даша Астаф'єва позувала топлес у зухвалій зйомці для глянцю (18+) - фото 350067

Сексуальна Даша Астаф'єва позувала топлес у зухвалій зйомці для глянцю (18+) - фото 350068

Сексуальна Даша Астаф'єва позувала топлес у зухвалій зйомці для глянцю (18+) - фото 350069

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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