Сексуальна Даша Астаф'єва позувала топлес у зухвалій зйомці для глянцю (18+)

Даша Астаф'єва – українська секс-бомба, яка любить позувати в стилі ню і радувати своїх шанувальників пікантними фотографіями. Спокуслива артистка взяла участь у новій чуттєвій фотосесії і приміряла кілька відвертих образів для глянцевого видання Harper's Bazaar.

Так, на деяких кадрах з нової фотосесії Даша Астаф'єва відображена топлес. На знімку красуня позує біля стіни в одному лише рушник3 на стегнах і з незвичайною масивною прикрасою на шиї. Сфотографували Дашу на тлі численних оригінальних знімків.

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Крім цього, Астаф'єва приміряла бежевий костюм – і звичайно ж, одягнула зірка піджак на голе тіло.

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