На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сексуальна Даша Астаф'єва позувала топлес у зухвалій зйомці для глянцю (18+)
-
- 98
Даша Астаф'єва – українська секс-бомба, яка любить позувати в стилі ню і радувати своїх шанувальників пікантними фотографіями. Спокуслива артистка взяла участь у новій чуттєвій фотосесії і приміряла кілька відвертих образів для глянцевого видання Harper's Bazaar.
Так, на деяких кадрах з нової фотосесії Даша Астаф'єва відображена топлес. На знімку красуня позує біля стіни в одному лише рушник3 на стегнах і з незвичайною масивною прикрасою на шиї. Сфотографували Дашу на тлі численних оригінальних знімків.
І ще: Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
Крім цього, Астаф'єва приміряла бежевий костюм – і звичайно ж, одягнула зірка піджак на голе тіло.
Читайте також: Настя Каменських похвалилася сідницями у провокаційному вбранні
-
16:52Реакція батьків зірок на відверті сцени їхніх дітей (відео дня)
-
16:32Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо
-
16:16Трошки ринопластики: Леся Нікітюк розсмішила дивним фото
-
15:53Сексуальна Даша Астаф'єва позувала топлес у зухвалій зйомці для глянцю (18+)
-
15:31Як виглядає дівчина з найбільшими у світі очима: вона з України
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:15День Незалежності: Олена Зеленська з'явилася на публіці у незвичайному образі
-
14:50Від Йоханссон до Кідман: Forbes назвав найбільш високооплачуваних актрис
-
14:29El Camino: вийшов перший тизер фільму за серіалом Пуститися берега
-
14:11Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
-
13:42Розвіяно головний міф про домашні соління
-
13:16Настя Каменських похвалилася сідницями у провокаційному вбранні
-
12:46Киян розбурхала дівчина з фігурою Кім Кардашян
-
12:19Ці три знаки зодіаку зустрінуть своє кохання цієї осені
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:44Найкращий фінал Гри престолів: Серсея показала фото відпочинку з Брієнною
-
11:17Чому Google заборонила своїм співробітникам обговорювати новини
-
10:45Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей
-
10:18Не хочу цього г*вна: Усик відмовився від бою з росіянином
-
09:48Мандалорець: серіал з рекордним бюджетом готується до виходу цієї осені
-
09:25NASA розслідує перший злочин, скоєний у космосі
-
08:59Найсмачніша намазка на хліб: як приготувати закуску Tuna salad без тунця
-
08:36Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози
-
08:15Смачних снів: ці подушки хочеться з'їсти
- 24 серпня
-
21:54Міцний горішок: Samsung Galaxy Note10 + так і не змогли зігнути
-
16:32Смажити шашлики топлес – погана традиція: Супрун розповіла, як правильно готувати м'ясо
-
14:11Моделі 90-х: як змінилася пекуча американка Моллі Сімс (18+)
-
10:45Лікарі розповіли про найважливіший вітамін для очей
-
08:36Погода в Україні 25 серпня: спека та періодичні грози
- 24 серпня
-
21:23Коли тебе всі забули: хейтери жорстко пройшлися по Олі Поляковій
-
18:18Рідкісні фото знаменитостей, на яких ви побачите зірок такими, якими ще не бачили
-
16:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на море в Йорданію
-
14:20Як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності: ФОТО
-
12:20Найкраща музика нашої Незалежності: добірка з 2010-2019
-
10:20ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:30Хода Гідності у Києві: повне відео урочистостей на День Незалежності
-
08:13Ці звички шкодять організму більше, ніж куріння
- 23 серпня
-
22:50Науковці розповіли, з якими дівчатами у вас буде найяскравіший секс у житті
-
21:2110 дурних запитань косметологу, відповіді на які варто знати кожному
-
19:00Найпопулярніші хіти нашої Незалежності: українська музика 2000-2010
-
17:30До мурах: 7 потужних версій Державного Гімну України
-
16:00Улюблені вірші Сергія Жадана, які вражають до глибини душі
-
14:30Фільм Додому представить Україну на премії Оскар 2020: сюжет стрічки
-
11:30MOZGI випустили патріотичний кліп на перший українськомовний хіт "999"
-
07:16Погода в Україні 23 серпня: що чекати на День Прапора
- 22 серпня
-
21:55Відверто про кунілінгус: дівчата розповіли, що їх найбільше бісить у цьому занятті
-
20:15Названо найвисокооплачуваніших акторів 2019 року
-
19:02Яким має бути пульс залежно від віку
-
17:20Просто фантастика: 5 книг, які змінюють реальність
-
15:46ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!