Даша Астаф'єва похвалилася результатами схуднення

Співачка опублікувала серію фото, на яких позує в обтягуючій чорній сукні / Ivona

Українська співачка Даша Астаф'єва показала соковиті фото у ретро-стилі. Шанувальники у захваті від ідеальної фігури зірки.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram знімками з життя і різних фотосесій.

І ще: Даша Астаф'єва розбурхала уяву шанувальників сексуальною фотосесією

Її чуттєві знімки відразу ж знаходять відгук у захоплених шанувальників, які у захваті від апетитних форм Даші. Цього разу вже схудла Даша захопила мережу стрункою фігурою. Співачка опублікувала серію фото, на яких позує в обтягуючій чорній сукні, на її обличчі помітний витончений макіяж, а родзинкою образу став берет бежевого відтінку.

Днями Даша вирішила показати фото, які були зроблені на зйомках нового шоу "Шалена зірка". Як видно на знімку, Астаф'єва прийшла на знімальний майданчик в спокусливому образі.

Читайте також: Даша Астаф'єва приголомшила шанувальників БДСМ-костюмом: пікантні фото