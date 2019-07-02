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Даша Астаф'єва похвалилася результатами схуднення

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Співачка опублікувала серію фото, на яких позує в обтягуючій чорній сукні - фото 1
Співачка опублікувала серію фото, на яких позує в обтягуючій чорній сукні / Ivona

Українська співачка Даша Астаф'єва показала соковиті фото у ретро-стилі. Шанувальники у захваті від ідеальної фігури зірки.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram знімками з життя і різних фотосесій.

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Її чуттєві знімки відразу ж знаходять відгук у захоплених шанувальників, які у захваті від апетитних форм Даші. Цього разу вже схудла Даша захопила мережу стрункою фігурою. Співачка опублікувала серію фото, на яких позує в обтягуючій чорній сукні, на її обличчі помітний витончений макіяж, а родзинкою образу став берет бежевого відтінку.

Даша Астаф'єва похвалилася результатами схуднення - фото 337769

Даша Астаф'єва похвалилася результатами схуднення - фото 337770

Днями Даша вирішила показати фото, які були зроблені на зйомках нового шоу "Шалена зірка". Як видно на знімку, Астаф'єва прийшла на знімальний майданчик в спокусливому образі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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