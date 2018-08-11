Гарячі фото Даші Астаф'євої викликали фурор в мережі

Зірка поділилася новими відвертими фото, які вразили шанувальників Даші.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва порадувала фанатів новими фото. Відверті знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Складний вибір: врятувати світ або відповісти всім жабам на коментарі", – сказала вона.

Більш того, один зі знімків Астаф'єва підписала як "нове життя".

Примітно, що всього за кілька годин знімки вже встигли підкорити фанатів співачки.

A post shared by Дария Астафьева (@da_astafieva) on Aug 11, 2018 at 1:13am PDT

A post shared by Дария Астафьева (@da_astafieva) on Aug 11, 2018 at 1:00am PDT

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