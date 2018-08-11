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Гарячі фото Даші Астаф'євої викликали фурор в мережі

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / Instagram

Зірка поділилася новими відвертими фото, які вразили шанувальників Даші.

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва порадувала фанатів новими фото. Відверті знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Складний вибір: врятувати світ або відповісти всім жабам на коментарі", – сказала вона.

Більш того, один зі знімків Астаф'єва підписала як "нове життя".

Примітно, що всього за кілька годин знімки вже встигли підкорити фанатів співачки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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