Даша Астаф'єва показала пікантні кадри з розкішним декольте

Співачка Даша Астаф'єва виставила гарячі фото зі свого виступу, похвалившись формами.

Даша Астаф'єва опублікувала в Instagram спекотні фото з нового виступу.

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На знімках артистка з'явилася у відвертому вбранні – на ній сексуальний комбінезон зі стразами та вишивкою, який красиво підкреслив пружні форми. Волосся красуні зібране в тугий високий хвіст, а на її обличчі яскравий сценічний макіяж.

Перед камерою Астаф'єва з'явилася не одна, а в компанії своєї підтанцьовки – дівчата теж в доволі відвертих вбраннях і, як і Даша, все на них темне. З підпису до знімка можна зрозуміти, що виступала співачка в одному з київських караоке-барів.

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