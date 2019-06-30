Даша Астаф'єва у вузькій спідниці-олівці розбурхала мережу

Даша вирішила показати фото, які були зроблені на зйомках шоу / Ivona

Українська співачка Даша Астаф'єва показала соковите фото зі зйомок на Новому каналі. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя.

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Цього разу Даша вирішила показати фото, які були зроблені на зйомках нового шоу "Шалена зірка". Як видно на знімку, Астаф'єва прийшла на знімальний майданчик в спокусливому образі – на ній вузька спідниця-олівець чорного кольору.

При цьому на руках зірки чорні шкіряні рукавички, а на одному оці червона піратська пов'язка. Деякі шанувальники жартують, що Даша підгледіла такий стиль у співачки MARUV.

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