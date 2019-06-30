Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Даша Астаф'єва у вузькій спідниці-олівці розбурхала мережу

  • 24
Даша вирішила показати фото, які були зроблені на зйомках шоу - фото 1
Даша вирішила показати фото, які були зроблені на зйомках шоу / Ivona

Українська співачка Даша Астаф'єва показала соковите фото зі зйомок на Новому каналі. Шанувальники у захваті!

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя.

І ще: Даша Астаф'єва повністю оголилася для зйомки реклами: гарячі фото

Цього разу Даша вирішила показати фото, які були зроблені на зйомках нового шоу "Шалена зірка". Як видно на знімку, Астаф'єва прийшла на знімальний майданчик в спокусливому образі – на ній вузька спідниця-олівець чорного кольору.

При цьому на руках зірки чорні шкіряні рукавички, а на одному оці червона піратська пов'язка. Деякі шанувальники жартують, що Даша підгледіла такий стиль у співачки MARUV.

Читайте також: Даша Астаф'єва приголомшила шанувальників БДСМ-костюмом: пікантні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
  • 28 червня, 21:53
  • 285
Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
  • Вчора, 14:19
  • 218
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1571368
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз