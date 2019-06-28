Даша Астаф'єва приголомшила шанувальників БДСМ-костюмом: пікантні фото

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва здивувала підписників в Instagram виступом у костюмі, виконаному в стилі БДСМ. Зірка опублікувала серію знімків з концерту, вразивши мережу відвертим вбранням.

Так, Даша Астаф'єва виступала у сміливому боді, поверх якого була натягнута сітка. Образ доповнювали туфлі на величезній платформі, шкіряні підтяжки з перлами і чокер на шиї. Підтанцьовка співачки була в схожих нарядах, за винятком намордників, в яких вони вийшли на сцену, і наклейок на сосках.

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"Виступали під таблетками. Від захитування. Хто відгадає, чому", – прокоментувала співачка спокусливі кадри.

Шанувальники в основному написали в коментарях, що Астаф'єва виглядає чудово, а також похвалили її за красиву фігуру. Більш того, в мережі пригадали співачку Maruv, яка виступає в схожих образах.

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