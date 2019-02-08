Даша Астаф'єва розбурхала уяву пікантним фотосетом

Сексуальна та спокуслива співачка і актриса Даша Астаф'єва продовжує розбурхувати фантазію своїх шанувальників, публікуючи результати еротичних фотосесій.

Так, секс-символ України Даша Астаф'єва показала свіжі кадри, на яких вона грайливо позує, а тіло зірки покрите великим глітером.

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Сміливий макіяж з використанням найтоншої золотої фольги надав образу ще більшої оригінальності. Глітер також був в області декольте, на руках і навіть волоссі зірки. Сама ж вона одягнена в майку тілесного кольору, яка вигідно підкреслила пишні форми артистки. Приспустивши бретелі, Даша продемонструвала пишний бюст на камеру у всій красі.

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