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Даша Астаф'єва розбурхала уяву пікантним фотосетом

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Даша Астаф'єва у сміливій фотосесії - фото 1
Даша Астаф'єва у сміливій фотосесії / instagram

Сексуальна та спокуслива співачка і актриса Даша Астаф'єва продовжує розбурхувати фантазію своїх шанувальників, публікуючи результати еротичних фотосесій.

Так, секс-символ України Даша Астаф'єва показала свіжі кадри, на яких вона грайливо позує, а тіло зірки покрите великим глітером.

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Сміливий макіяж з використанням найтоншої золотої фольги надав образу ще більшої оригінальності. Глітер також був в області декольте, на руках і навіть волоссі зірки. Сама ж вона одягнена в майку тілесного кольору, яка вигідно підкреслила пишні форми артистки. Приспустивши бретелі, Даша продемонструвала пишний бюст на камеру у всій красі.

Даша Астаф'єва розбурхала уяву пікантним фотосетом - фото 306215

Даша Астаф'єва розбурхала уяву пікантним фотосетом - фото 306216

Даша Астаф'єва розбурхала уяву пікантним фотосетом - фото 306217

Даша Астаф'єва розбурхала уяву пікантним фотосетом - фото 306218

Даша Астаф'єва розбурхала уяву пікантним фотосетом - фото 306219

Даша Астаф'єва розбурхала уяву пікантним фотосетом - фото 306220

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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