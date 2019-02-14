Астаф'єва захопила публіку дуже глибоким декольте

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

Нещодавно знаменитість зіграла одну з головних ролей у фільмі "Продюсер", разом з Олексієм Дурнєвим, Славою Камінською, Павлом Зібровим і багатьма іншими зірками українського шоу-бізнесу.

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Так, артистка позувала на прем'єрі стрічки в розкішному чорному платті з глуброким декольте, вигідно підкресливши струнку фігуру.

"Прем'єра @producermovie", – лаконічно підписала Астаф'єва. Фоловери залишилися у захваті: "Краса – як вона є!", "Перед зеленими очима встояти неможливо, і завжди приємно бачити усмішку на обличчі у Даші", "Боже, Ви такі красиві. І це плаття дуууже Вам личить", "Дуже вишукана, дуже доглянута, молодець! Ні додати, ні відняти!".

Гортайте фотогалерею:

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