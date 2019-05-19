Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу

Проект Холостяк 9 доходить до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 24 травня, ми дізнаємось ім'я переможниці реаліті. Кому ж Нікіта Добринін вручить заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Лілія та Дарія, і саме вони поборються за серце холостяка. До вашої уваги біографія та особисті фото Дарії.

Дарія – біографія учасниці Холостяк 9

Прізвище : Матюніна

: Матюніна Вік : 20 років

: 20 років Знак зодіаку : Рак

: Рак Місто : Київ

: Київ Освіта: стиліст волосся, Академія перукарського мистецтва – Erteqoob, нещодавно вступила до КНУКім.

Дарія – провідний майстер по волоссю, а також наставник з навчання. На проект юна учасниця прийшла, щоб знайти свого коханого чоловіка, який буде іти разом із нею по життю!

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З самого дитинства Дарія мріяла стати кіноактрисою, але її мама Тетяна порадила звернути увагу на професію перукаря. Воно й не дивно, адже вона – директор з навчання у компанії "Лореаль Україна". Тато Дарії – військовослужбовець. У сім'ї крім фіналістки шоу є ще брат Євген, а також дві сестри – Надія та Настя.

Учасницю проекту можна називати щасливицею, адже їй настільки подобається її робота, що Дарія називає її хобі. Зауважимо, що колектив у неї на всі сто складається з жінок, тому вона – ще той експерт з інтриг. Крім того, таке оточення дозволило їй навчитися захищати свої права й інтереси.

Шлях на проекті

Дарія з першого ж випуску довела, що готова до останнього боротися за серце холостяка. Сам же Нікіта Добринін вручив їй троянду за щирість та безпосередність.

Кумедно, але факт: вона настільки сильно хотіла познайомитися з новим холостяком, що й не зауважила, що біжить червоною доріжкою.

Дарія мріє відкрити власну справу та побачити Нью-Йорк, Цікаво, що до чоловіка своєї мрії у неї прості, але чіткі критерії: він не має пити та курити.

Під час спільної подорожі до Парижа Дарія показала своїм конкуренткам, що не боїться їхнього осуду. На очах у решти дівчат вона разом із Нікітою злилися у пристрасному поцілунку, що неабияк обурило решту. Не дивно, що дехто з учасниць не зумів стримати емоції, просто розплакавшись через ситуацію, яка склалася.

Гучно незручний момент прокоментувала Оля: "Я не розумію, що мене змушує через це проходити й терпіти. Що далі, сексом будуть займатися при нас? Я не розумію, що я тут роблю. Я зла на себе..."

Під час наступного побачення Дарія змусила Нікіту відверто розповісти про своє прізвище. Тепер усі знають, що Добринін – псевдонім. До слова, Дарія має псевдонім Квіткова.

"У мене є історія, про яку мені важко говорити. У мене є особливий пунктик з приводу мого прізвища. Ця історія тягнеться від батька. За паспортом моє прізвище – Матюніна, але я його не сприймаю. У школі знущалися. Я придумала собі псевдонім, з яким живу понад 10 років. на якійсь обгортці побачила слово "Квіткова". Вирішила, що буду Квіткова Дарія", – зізналася вона, на що Микита розкрив свою таємницю: Добринін – теж псевдонім.

В останньому випуску дівчата знайомилися з батьками холостяка. Це надзвичайно відповідальна мить, адже мама Нікіти заготувала для кожної тест, який мав би показати, чи гідна учасниця її сина. Зауважимо, що вона уже зачекалася на внуків і мріє про весілля Добриніна.

Дарія після романтичної прогулянки Чернівцями зустрілася з дідусем Нікіти, який одразу ж запропонував потенційній невістці готувати голубці. Таким чином він хотів перевірити, чи вона – вправна господиня. Опісля приїхали батьки, котрим учасниця надзвичайно сподобалася. Особливо припав до душі той факт, що вона хоче трьох дітей.

Мамі Нікіти вона відповіла, що кохання – це почуття, а не рішення. Щоправда, відповідь здалася жінці вельми дитячою. Тим паче, що Дарія відповідала шаблонними фразами, які мали зробити все для того, щоби дівчина сподобалася свекрусі.

Найкращі фото Дарії з Instagram

Джерело всіх фото: instagram.com/kvittkova

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