Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу

  • 26
Дарія у фіналі шоу Холостяк 9 - фото 1
Дарія у фіналі шоу Холостяк 9

Проект Холостяк 9 доходить до логічного кінця. Уже у п'ятницю, 24 травня, ми дізнаємось ім'я переможниці реаліті. Кому ж Нікіта Добринін вручить заповітну каблучку? У фіналі шоу залишилися Лілія та Дарія, і саме вони поборються за серце холостяка. До вашої уваги біографія та особисті фото Дарії.

Дарія – біографія учасниці Холостяк 9

  • Прізвище: Матюніна
  • Вік: 20 років
  • Знак зодіаку: Рак
  • Місто: Київ
  • Освіта: стиліст волосся, Академія перукарського мистецтва – Erteqoob, нещодавно вступила до КНУКім.

Дарія – провідний майстер по волоссю, а також наставник з навчання. На проект юна учасниця прийшла, щоб знайти свого коханого чоловіка, який буде іти разом із нею по життю!

І ще: Холостяк 9 сезон: відомо, які дівчата пройшли у фінал шоу 2019

З самого дитинства Дарія мріяла стати кіноактрисою, але її мама Тетяна порадила звернути увагу на професію перукаря. Воно й не дивно, адже вона – директор з навчання у компанії "Лореаль Україна". Тато Дарії – військовослужбовець. У сім'ї крім фіналістки шоу є ще брат Євген, а також дві сестри – Надія та Настя.

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328505

Учасницю проекту можна називати щасливицею, адже їй настільки подобається її робота, що Дарія називає її хобі. Зауважимо, що колектив у неї на всі сто складається з жінок, тому вона – ще той експерт з інтриг. Крім того, таке оточення дозволило їй навчитися захищати свої права й інтереси.

Шлях на проекті

Дарія з першого ж випуску довела, що готова до останнього боротися за серце холостяка. Сам же Нікіта Добринін вручив їй троянду за щирість та безпосередність.

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328506

Кумедно, але факт: вона настільки сильно хотіла познайомитися з новим холостяком, що й не зауважила, що біжить червоною доріжкою.

Дарія мріє відкрити власну справу та побачити Нью-Йорк, Цікаво, що до чоловіка своєї мрії у неї прості, але чіткі критерії: він не має пити та курити.

Під час спільної подорожі до Парижа Дарія показала своїм конкуренткам, що не боїться їхнього осуду. На очах у решти дівчат вона разом із Нікітою злилися у пристрасному поцілунку, що неабияк обурило решту. Не дивно, що дехто з учасниць не зумів стримати емоції, просто розплакавшись через ситуацію, яка склалася.

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328507

Гучно незручний момент прокоментувала Оля: "Я не розумію, що мене змушує через це проходити й терпіти. Що далі, сексом будуть займатися при нас? Я не розумію, що я тут роблю. Я зла на себе..."

Під час наступного побачення Дарія змусила Нікіту відверто розповісти про своє прізвище. Тепер усі знають, що Добринін – псевдонім. До слова, Дарія має псевдонім Квіткова.

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328508

"У мене є історія, про яку мені важко говорити. У мене є особливий пунктик з приводу мого прізвища. Ця історія тягнеться від батька. За паспортом моє прізвище – Матюніна, але я його не сприймаю. У школі знущалися. Я придумала собі псевдонім, з яким живу понад 10 років. на якійсь обгортці побачила слово "Квіткова". Вирішила, що буду Квіткова Дарія", – зізналася вона, на що Микита розкрив свою таємницю: Добринін – теж псевдонім.

В останньому випуску дівчата знайомилися з батьками холостяка. Це надзвичайно відповідальна мить, адже мама Нікіти заготувала для кожної тест, який мав би показати, чи гідна учасниця її сина. Зауважимо, що вона уже зачекалася на внуків і мріє про весілля Добриніна.

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328509

Дарія після романтичної прогулянки Чернівцями зустрілася з дідусем Нікіти, який одразу ж запропонував потенційній невістці готувати голубці. Таким чином він хотів перевірити, чи вона – вправна господиня. Опісля приїхали батьки, котрим учасниця надзвичайно сподобалася. Особливо припав до душі той факт, що вона хоче трьох дітей.

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328510

Мамі Нікіти вона відповіла, що кохання – це почуття, а не рішення. Щоправда, відповідь здалася жінці вельми дитячою. Тим паче, що Дарія відповідала шаблонними фразами, які мали зробити все для того, щоби дівчина сподобалася свекрусі.

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328511

Найкращі фото Дарії з Instagram

Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328513
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328514
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328515
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328517
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328516
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328518
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328519
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328520
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328521
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328522
Дарія з Холостяка 9: що треба знати про скандальну учасницю шоу - фото 328523

Джерело всіх фото: instagram.com/kvittkova

Читайте також: Нікіта Добринін – Холостяк 2019: біографія головного героя шоу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
  • 16 травня, 18:21
  • 220
Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
  • 03:16
  • 283
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 487
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз