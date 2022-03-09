Даріо Срна запропонував заборонити світу говорити слово "Росія"

Даріо Срна дав ексклюзивне інтерв'ю. У ньому він розповів, як ставиться до країни-агресорки, яка напала 24 лютого на Україну.

Так, директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна в програмі "Денисов Time" висловив підтримку Україні та народу, який продовжує боронити свою землю від загарбників.

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Росія навіть не заслуговує на те, щоб ми про них говорили. Я б заборонив світу говорити слово "Росія". Це чиста ганьба, колхоз. Навіть не знаю, як назвати те, що відбувається зараз в Україні, – зазначив він.

Також Даріо Срна підкреслив, що весь світ зараз підтримує Україну. А сам він переконаний, що ми зможемо перемогти ворога.

"Хочу передати людям, що вони не самотні, я впевнений, що це закінчиться швидко і ми будемо ще сильнішими", – додав Срна.

Інтерв'ю Даріо Срни можна подивитися за цим посиланням.

Раніше Даріо Срна звернувся до усіх українців:

Керівник "Шахтаря" зауважив, що українці зараз показують свою силу. Він зізнався, що ніколи ще не бачив Україну такою, якою вона є сьогодні. І він дуже пишається тим, що живе в країні уже 19 років, що виріс з такими людьми, які його оточують.

Усі допомагають та б'ються за свою країну. А всі інші будуть допомагати, приймати дітей, відправляти гуманітарну допомогу. Не потрібно панікувати, треба якомога довше зберігати спокій і сподіватися, що все буде добре, – додав він.

Раніше ми розповідали, як українські військові зіграли у футбол з маленьким хлопчиком. У нинішній ситуації в Україні дуже важливо будь-що підтримувати моральний дух. Це, власне, і продемонстрували бійці української армії, зігравши у футбол з місцевим хлопчаком на вулиці.

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