"Це кошмар": Шевченко не стримав сліз в прямому ефірі італійського каналу

Колишній тренер української збірної Андрій Шевченко не зумів втримати сліз під час розмови про Україну в ефірі одного з італійських каналів. Один з найвідоміших футболістів назвав це кошмаром.

Зірка українського та світового футболу Андрій Шевченко дав інтерв'ю італійському телеканалу RAI 3. І прямо в ефірі екстренер розплакався, коли мова зайшла про російське вторгнення на територію України. 45-річний футболіст зізнався, що дуже хвилюється про своїх рідних, які залишились у Києві, та про країну.

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"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це кошмар, від якого я хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей, які не можуть виїхати. Це здається страшним сном, здається, що завтра я прокинусь і повернусь до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Це реальність", – слізно розповів Шевченко. Він також наголосив, що Україна прагне бути частиною Європи, і це рішення саме народу.

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