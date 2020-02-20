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Дарина Білодід у коротеньких шортах вразила шикарною фігурою
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19-річна українська дзюдоїстка, дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід відпочиває в теплих краях після змагань, де 8 лютого виграла золоту медаль на турнірі Grand Slam.
На своїй сторінці в Instagram спортсменка поділилася фотографіями з відпустки.
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Гортайте галерею:
Раніше Білодід розповіла про перші кроки в спорті. За словами Дарини, спорт – цікава і приголомшлива частина її життя, а дзюдо вона полюбила з першого тренування.
"Вдячна долі, що звела мене з цим прекрасним видом спорту – дзюдо, але це і не дивно, бо я виросла в родині дзюдоїстів і у свої ранні роки вже чула про кімоно, тренування та змагання. Полюбила я його з дитинства і з першого тренування загорілася бажанням тренуватися..."
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