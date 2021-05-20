Дантесу не показуйте! Надю Дорофєєву розкритикували за фото в білизні зі скорпіоном

Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) на своїй сторінці в інстаграмі поділилася знімком в салатовій мінісукні і масивних чорних черевиках. Фоловери шоковані від образу красуні.

На сторінці в інстаграмі тренер-переможниця шоу "Голос країни-11" опублікувала селфі, на якому з'явилася в салатовій мінісукні. Зірка грайливо задерла одяг і показала трусики зі скорпіоном із зелених стразів.

І ще: Надя Дорофєєва підкорила мережу ефектним образом у топі і міні: звабливі фото

У замітці артистка відзначила, що запостила пікантну фотографію, щоб привернути увагу до свого сольного концерту. "Чекаю вас 5 червня на моєму сольному концерті в КВЦ Парковий. Обіцяю бути одягненою. Але це не точно", – написала знаменитість.

У коментарях фоловери поділилися на два табори: одні поставилися до фотографії з гумором і оцінили маркетинговий хід Дорофеєвої. Хтось, навпаки, засудив співачку за провокативне фото: "Королева маркетингу", "Оце я розумію реклама на концерт", "Уже не знає, як привернути увагу... перебір", "Маркетинг", "Нормально", "Привернула мою увагу точно", "Вибачте, у вас труси видно", "Дантесу не показувати!".

Це цікаво: Надя Дорофєєва підірвала мережу знімком, де вона майже без одягу