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Дантесу не показуйте! Надю Дорофєєву розкритикували за фото в білизні зі скорпіоном

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Українська співачка Dorofeeva (Надя Дорофєєва) на своїй сторінці в інстаграмі поділилася знімком в салатовій мінісукні і масивних чорних черевиках. Фоловери шоковані від образу красуні.

На сторінці в інстаграмі тренер-переможниця шоу "Голос країни-11" опублікувала селфі, на якому з'явилася в салатовій мінісукні. Зірка грайливо задерла одяг і показала трусики зі скорпіоном із зелених стразів.

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У замітці артистка відзначила, що запостила пікантну фотографію, щоб привернути увагу до свого сольного концерту. "Чекаю вас 5 червня на моєму сольному концерті в КВЦ Парковий. Обіцяю бути одягненою. Але це не точно", – написала знаменитість.

У коментарях фоловери поділилися на два табори: одні поставилися до фотографії з гумором і оцінили маркетинговий хід Дорофеєвої. Хтось, навпаки, засудив співачку за провокативне фото: "Королева маркетингу", "Оце я розумію реклама на концерт", "Уже не знає, як привернути увагу... перебір", "Маркетинг", "Нормально", "Привернула мою увагу точно", "Вибачте, у вас труси видно", "Дантесу не показувати!".

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