За останні 20 років: хакери злили 870 ГБ даних про російську телекомпанію ВДТРК

З кожним днем у мережі з'являється все більше даних з Росії. Так, хакери злили 870 ГБ інформації, пов'язаної зі всеросійською телерадіокомпанією ВДТРК.

Дані опублікувало угруповання хакерів NB65. Його, як повідомляє ITC, пов'язують з Anonymous.

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Хакери отримали дані за 20 років

Так, до рук хакерів потрапило 870 ГБ даних. Уся ця інформація накопичилася за 20 років. Зокрема мовиться про 900 тисяч електронних листів.

Зауважимо, що ВДТРК контролюється державою та охоплює такі канали та сервіси: "Россия-1", "Россия-24", "Матч ТВ", "РТР-Планета", "Радио Маяк", "Вести.Ru", а також інші російські ЗМІ.

Уся роздобута хакерами інформація вже доступна на DDoSecrets.

Це не перша успішна атака хакерів. Раніше їм вдавалося також зламати російські телеканали та стрімінгові сервіси Wink та Ivi. На них вони транслювали кадри війни в Україні.

Згодом стало відомо про злом Центрального банку Росії. Внаслідок цього у мережі з'явилося 28 ГБ даних.

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