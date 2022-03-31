Українські хакери зламали сайти важливих білоруських відомств

Цієї ночі українські хакери BanderaHackers атакували сайти державних органів Республіки Білорусь.

Про це хакерська група повідомила у своєму Twitter.

Це важливо: Як розвантажити мобільну мережу: інструкція від Мінцифри у відео

Зокрема BanderaHackers зламали сайти Національного центру маркетингу і кон'юнктури цін (НЦМКЦ), Погоджувального центру НЦМКЦ, Держзакупівель, Icetrade, Порталу інформаційної підтримки експорту, а також внутрішні ресурси держзакупівель і торгів.

Повідомляють, що вдалося отримати доступ до банківських рахунків, телефонів, посад, адрес, електронних підписів, сканів документів і ПО.

На якийсь час хакерам вдалося розмістити там антивоєнні гасла.

І ще: "Росіяни, ви тю-тю": 4-річний син Жені Галича записав звернення до людей РФ