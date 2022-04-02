Хакери Anonymous злили дані російського воєнного заводу та благодійного фонду РПЦ

Хакери з Anonymous отримали дані Російської православної церкви та Липецького механічного заводу. Інформація вже є у мережі.

Хакери з перших днів повномасштабної війни почали активно вести свою діяльність задля розсекречення планів російських організацій та компаній.

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Хакери з Anonymous розпочали квітень з того, що злили у вільний доступ 25 ГБ даних Липецького механічного заводу. Це воєнний завод на росії, який проводить ремонт російських танків та систем ППО, а також випускає компоненти для ЗРК.

Також борці кіберпростору зламали сайт благодійного фонду Російської православної церкви. Як результат – 15 ГБ даних. Серед інформації є понад 57 тисяч листів РПЦ. Ці дані хакери передадуть журналістам та дослідникам.

#OpRussia: Hackers leaked 15GB of data stolen from the Russian Orthodox Church's charitable wing & released roughly 57,500 emails via #DDoSecrets.#DDoSecrets noted that due to the nature of the data, at this time it is only being offered to journalists & researchers. #Anonymous pic.twitter.com/1JT3aZ6OLm — Anonymous TV (@YourAnonTV) April 1, 2022

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