Хакери зламали центральний банк Росії: обіцяють оприлюднити тисячі секретних файлів

Хакери групи Anonymous зламали центробанк Росії та обіцяють оприлюднити 35 тисяч файлів із секретними угодами. Це відбудеться протягом 48 годин.

Про це група хакерів повідомила у Twitter.

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"Колектив Anonymous зламав центральний банк Росії. Понад 35 000 файлів із секретними угодами буде оприлюднено протягом 48 годин", – йдеться в дописі.

Також хакери заявили, що тепер їхня діяльність буде націлена на французькі лицемірні компанії, які продовжують працювати в Росії та спонсорувати вбивства українців – Ашан, Леруа Мерлен, Декатлон.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 23, 2022

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