Dancing Lasha Tumbai зазвучала по-новому: Go-A виконали крутий кавер на хіт Сердючки

У рамках домашніх концертів "Євробачення 2020" український колектив Go-A, який мав представляти нашу країну в Роттердамі, виконав крутий кавер на пісню Вєрки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai". Композиція отримала оригінальне звучання, тож слухайте її на Радіо МАКСИМУМ!

15 травня відбувся останній п'ятничний домашній концерт "Євробачення 2020". Під час нього колектив Go-A представив свій кавер на шалено популярну пісню Вєрки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai", яка принесла їй у 2007 році друге місце!

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На сторінці "Євробачення" фанати могли вибрати, який кавер колектив виконає у рамках домашнього концерту. Їхній вибір пав на композицію Вєрки Сердючки, з якою вона здобула друге місце під час Євробачення 2007 у Фінляндії.

Кавер Go-A виконав на телецентрі на висоті 97 метрів. Аж дух захоплює! Насолоджуйтесь свіжим виконанням "Dancing Lasha Tumbai", яке вам однозначно сподобається.

Go-A – Dancing Lasha Tumbai, дивіться крутий кавер на хіт Сердючки:

Зазначимо, що у рамках цього домашнього концерту виступав і представник України на Євробаченні 2018 Melovin. Він не лише виконав свою пісню, а й хіт Кончіти Вюрст. Дивіться і це теж!

Слухайте виконання Melovin'а з 34 хвилини і 12 секунди:

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