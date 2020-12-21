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Як знімався серіал Відьмак: відео провальних сцен (18+)

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Невдалі дублі з серіалу Відьмак - фото 1
Невдалі дублі з серіалу Відьмак / @witchernetflix

Творці серіалу "Відьмак" потішили шанувальників нарізкою з найепічнішими кадрами зі зйомок, які точно підіймуть настрій!

На офіційній сторінці серіалу Відьма у соцмережі Twitter сценаристи продовжують ділитись матеріалом зі зйомок. Цього разу на прохання глядачів з'явилось окреме відео з кумедними моментами, які не потрапили в перший сезон. За хвилину можна побачити, як актори забувають слова, починають сміятись, а головна конячка серіалу вирішує грати іншу роль.

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Відзначимо, що зараз тривають зйомки другого сезону, який фанати зможуть побачити вже у 2021 році. Деталі нових епізодів та конкретна дата виходу залишаються невідомими.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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