Як знімався серіал Відьмак: відео провальних сцен (18+)

Творці серіалу "Відьмак" потішили шанувальників нарізкою з найепічнішими кадрами зі зйомок, які точно підіймуть настрій!

На офіційній сторінці серіалу Відьма у соцмережі Twitter сценаристи продовжують ділитись матеріалом зі зйомок. Цього разу на прохання глядачів з'явилось окреме відео з кумедними моментами, які не потрапили в перший сезон. За хвилину можна побачити, як актори забувають слова, починають сміятись, а головна конячка серіалу вирішує грати іншу роль.

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Відзначимо, що зараз тривають зйомки другого сезону, який фанати зможуть побачити вже у 2021 році. Деталі нових епізодів та конкретна дата виходу залишаються невідомими.

A gracious holiday treat for those whom have asked,

a few small bloopers from the Continent's past. #Witchmas pic.twitter.com/YbsnVd5Y3D — The Witcher (@witchernetflix) December 19, 2020

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