Цю модель визнали найкрасивішою жінкою за версією People

Відому модель і дружину Джона Леджента Кріссі Тейген видання People оголосило найкрасивішою жінкою за вибором народу. Дивіться фото красуні!

Зірка, яка торік втратила дитину на 20 тижні вагітності, прикрасила обкладинку видання People The Beautiful Issue, присвячену її визначенню краси, прояву расизму в дитинстві і її викидню.

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На обкладинці Тейген зображена усміхненою разом зі своїми дітьми: чотирирічною дочкою Луною і дворічним сином Майлзом. Кріссі, яка має тайсько-норвезьке коріння розповіла, що хоче слідувати своїй тайській традиції, згадуючи свого сина Джека, який помер на 20-му тижні її вагітності. Вона сказала, що для Луни і Майлза важливо залишатися на зв'язку зі своїм покійним братом і завжди "обіймати тих, кого ми втратили" відповідно до її традиції.

Примітно, що першим, хто привітав дружину з таким статусом став її найвідданіший шанувальник і чоловік Джон Леджент.

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