Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2020 року

Зірка фільму "Чорна пантера" очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків 2020 року за версією журналу People. Видання відзначило не тільки зовнішні дані актора, але і його громадську діяльність.

За версією журналу People найсексуальнішим чоловіком року, що минає став 33-річний актор Майкл Б. Джордан – зірка фільмів "Крід" і "Чорна пантера".

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Michael B. Jordan Is PEOPLE's Sexiest Man Alive 2020: 'The Women in My Family Are Proud of This One' https://t.co/RcwUKqAUYn (@michaelb4jordan) pic.twitter.com/SEAZTl13xs — People (@people) November 18, 2020

Це круте відчуття. Знаєте, всі постійно жартують наді мною: "Майк, це єдине, чого ти ніколи не отримаєш". Але це класно бути частиною клубу, – прокоментував актор свій новий статус.

Джордан також розповів, що вважає за краще проводити вільний час за готуванням, водінням авто і відеоіграми. Він вважає, що його секрет впевненості у собі полягає в розумінні, що неможливо догодити всім. На його думку, навіть маючи найкращі наміри, все одно зіткнешся з негативом, тому найкраще довіритися всесвіту і робити те, що вважаєш правильним.

Introducing 2020's #SexiestManAlive, @michaelb4jordan! ￼In this week's cover story, the actor opens up about family, confidence and what he's looking for when it comes to love. Pick up the issue on stands this week, and click here for more: https://t.co/2QVal2rNS8 pic.twitter.com/Eww56bgvRV — People (@people) November 18, 2020

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