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Журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка 2020 року

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Майкл Б. Джордан - фото 1
Майкл Б. Джордан / instagram

Зірка фільму "Чорна пантера" очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків 2020 року за версією журналу People. Видання відзначило не тільки зовнішні дані актора, але і його громадську діяльність.

За версією журналу People найсексуальнішим чоловіком року, що минає став 33-річний актор Майкл Б. Джордан – зірка фільмів "Крід" і "Чорна пантера".

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Це круте відчуття. Знаєте, всі постійно жартують наді мною: "Майк, це єдине, чого ти ніколи не отримаєш". Але це класно бути частиною клубу, – прокоментував актор свій новий статус.

Джордан також розповів, що вважає за краще проводити вільний час за готуванням, водінням авто і відеоіграми. Він вважає, що його секрет впевненості у собі полягає в розумінні, що неможливо догодити всім. На його думку, навіть маючи найкращі наміри, все одно зіткнешся з негативом, тому найкраще довіритися всесвіту і робити те, що вважаєш правильним.

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Джерело: people
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