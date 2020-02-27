Цю дівчину заблокували на сайті знайомств через зовнішність

Мешканка Британії Лора Мунді була заблокована на відомому сервісі для знайомств Tinder через те, що інші користувачі визнали її дуже гарною.

21-річна Мунді зважилася на онлайн-знайомства після того, як кілька її друзів на Tinder знайшли своїх других половинок.

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Британка зайшла на сайт, зареєструвалася і виклала свої фотографії. Незабаром вона отримала величезну кількість повідомлень, в яких інші учасники визнали її знімки неправдивими. Лорі писали, що це не вона, що вона взяла фото якоїсь моделі, що у неї дуже приваблива зовнішність і такої в реальності не буває.

В результаті, дівчину в Tinder заблокували. Адміністрація сайту надіслала їй повідомлення, що Мунді, нібито, порушує політику компанії.

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