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Ця звичка може зробити вашу чашку кави шкідливою
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Кава – найпопулярніший напій у багатьох країнах світу. Без неї не уявляють початок дня більшість людей. Однак експерти попереджають: у багатьох спостерігається звичка, яка може зробити каву шкідливою для здоров'я. Поб'ємося об заклад, що ви теж так робите!
Виявилося, що пити холодну каву з чашки, яка стоїть на столі весь день – погана затія. З одного боку, така кава відносно безпечна для здоров'я, адже шкідливі організми починають розвиватися там досить повільно.
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Однак це правило діє тільки для чорної кави без добавок. А якщо у напої присутні молоко або вершки, то максимальна кількість часу, за яку потрібно її випити – 2 години.
Відзначається, що у каві, яку заварили давно, може накопичуватися невелика кількість цвілі або її побічних продуктів, які особливо небезпечні для алергіків. Крім того, ароматичні речовини та масла в каві схильні до окислення, у результаті чого утворюються гіркі побічні продукти, що впливають на смак.
Каву з молоком потрібно випити протягом 2 годин з моменту приготування
Також з неї швидко "вивітрюються" й корисні речовини. Наприклад, користь кавових антиоксидантів, які можуть захистити від старіння та багатьох захворювань, буде не настільки очевидна.
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