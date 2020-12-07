Ця зваблива лікарка захоплює чоловіків, але її вік вражає (фото)

Ця розкішна дівчина змушує перехожих затримувати на ній погляд, але важко повірити, що красуні далеко не студентка. Скільки ж років лікарці з Сеулу і як вона тримає себе у чудовій формі – читайте далі.

Знайомтесь, Лі Сон Джин – стоматолог з Сеулу, за якою в соцмереж Instagram стежать понад 128 тисяч осіб. І річ не лише у тому, що вона чудовий професіонал, а ще й неймовірна красуня, якій 51 рік. Важко повірити, що Лі виглядає так само молодо, як і студентки.

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До 30 років вона не надто переймалась через свою фізичну форму, аж поки не зустрілась з паралічем руки через роботу. Тоді медики порадили їй виконувати спеціальні навантаження, а згодом це перетворилось у щиру любов до спортзалу та регулярних тренувань. І за 20 років вони дали свій результат, адже Лі з легкістю позує навіть у найпікантніших образах, не соромлячись своєї тендітної фігури.

Але не лише у цьому секрет розкішного вигляду лікарки, адже вона дотримується спеціального комплексу догляду за шкірою, який для неї склав косметолог, а також стежить за своїм харчуванням.

Також жінка регулярно ділиться світлинами зі своєю донькою, змушуючи людей ще більше дивуватись, адже дівчата більше схожі на сестер. Через це у родині траплялись конфлікти, адже підлітку важко зрозуміти, чому до дуже юної матері прикуто стільки уваги.

"Вона хвилювалась, що я надто переймаюсь своєю зовнішністю та кількістю підписників, кількістю лайків, але це не так. Одного разу ми просто поговорили та все налагодилось. Зараз ми проводимо чимало часу разом", – ділиться Лі, життя якої зараз більше нагадує казку, адже у неї улюблена робота, хороша родина та неймовірна зовнішність.

Джерело фото: instagram.com/sjeuro

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