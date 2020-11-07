Ця якість притаманна усім успішним людям

Лайф-коуч назвала якість, що є у всіх успішних людей. Що ж їх об'єднує?

Успіх не приходить просто так і точно не буває випадковим.

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Цілком очевидно, що для успіху потрібні завзятість і віра у власні сили. Але, як виявилося, є ще одна ключова якість, без якої ніяк не обійтися успішній людині. Лайф-коуч Ірина Хакамада розповіла, що ж об'єднує таких людей, і відповідь дійсно виявилася дивною.

Хакамада у своєму інтерв'ю для каналу "Big Money" чесно зізналася, що є спільного у всіх успішних і великих людей – це думки про майбутнє. Ірина пояснила, що минуле роз'єднує людей, теперішнє – роз'єднує ще більше, а ось майбутнє дає надію. Успішні люди думають про те, що буде з їх здоров'ям, як можна продовжити людське життя, який буде прогрес і як залишатися енергійним і здоровим протягом усього свого життя. Вона резюмувала, що успішні люди думають про майбутнє стосовно себе, а от невдахи, як з'ясувалося, про нього не думають взагалі.

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