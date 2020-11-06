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Хлібом не годуй: знаки Зодіаку, які обожнюють пліткувати

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Пліткарі - фото 1
Пліткарі / popcornnews

Астрологи перерахували знаки Зодіаку, які можуть пліткувати дні на проліт. Вони легко можуть обговорювати чужі секрети і промахи.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Представникам цього знака Зодіаку приносить задоволення пліткувати. Вони не завжди розуміють, що це погано. Довіряти їм свої секрети небезпечно. Довго таємницею інформація, довірена Близнюкам, не буде.

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Лев (23 липня – 22 серпня)

Цей знак Зодіаку завжди шукає уваги. Цього він легко домагається, розпускаючи плітки про знайомих і друзів. Їм завжди є, про що розповісти співрозмовникові про іншу людину.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Багато хто йде до Терезів за секретом, якщо щось сталося. Народжені під цим знаком Зодіаком можуть знайти як слова розради і підтримки, так і з легкістю перейти на плітки. Маючи таку владу над людьми, Терези завжди в курсі всіх подій і пліток.

Хлібом не годуй: знаки Зодіаку, які обожнюють пліткувати - фото 433864

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Джерело: wmj
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