Ця смачна літня ягода заважає схудненню

Дієтологи назвали улюблену ягоду літа, яка може бути небезпечною для тих, хто худне. Варто утриматися від її вживання в цю пору року!

Дієтологи застерегли людей, які хочуть схуднути від вживання черешні.

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За їх словами, ця ягода містить велику кількість фруктози, яка обов'язково позначиться на вазі. Фахівці радять вживати несолодкі сорти черешні тим, хто зацікавлений в схудненні і хоче позбутися зайвої ваги. Експерти також радять утриматися від вживання черешні тим людям, які мають проблеми з прохідністю кишечника.

Смачна черешня

Однак повністю відмовлятися від цього літнього смаколика також не варто. У ньому містяться вітаміни А, Р, С, групи В; збалансована кількість заліза, що запобігає анемії, каротин, фосфор і калій, що покращують роботу серця. Черешня багата на мінеральні речовини, пектини і антоціани, які допомагають зміцнювати імунну та капілярну системи, боротися з втомою і інфекційними захворюваннями, зокрема, респіраторно-вірусними.

Регулярне вживання черешні, як стверджують дослідники, у невеликих кількостях, знижує внутрішньоочний тиск і покращує зір.

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