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Ця стрічка стала найуспішнішим музичним байопіком

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Богемна рапсодія зібрала $175,7 млн у Північній Америці - фото 1
Богемна рапсодія зібрала $175,7 млн у Північній Америці / GeekTyrant

Картина Богемна рапсодія стала найуспішнішим музичним байопіком в історії.

Богемна рапсодія зібрала в прокаті понад $608 мільйонів!

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Картина зібрала $175,7 млн у Північній Америці, $57,9 млн – у Великобританії, $56 млн – у Кореї, $41,7 млн – у Японії, $29 млн – у Франції і $25,6 млн – у Австралії. Богемна рапсодія є байопіком про групу Queen та її фронтмена Фредді Мерк'юрі. Вона розкриває маловідомі факти із життя учасників групи. Головні ролі в стрічці виконали Рамі Малек, Джозеф Маццелло, Гуїлім Лі і Бен Харді.

Днями сатирична кінокартина Смерть Сталіна отримала приз Європейської кіноакадемії в номінації Найкраща європейська комедія.

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Джерело: deadline
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