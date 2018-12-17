Найяскравіші сцени з фільму Сам вдома перетворили у мультфільм

Кращої пори, ніж грудень, для перегляду фільму "Сам вдома", який уже став культовим новорічним фільмом, не знайдеш. Тим більше, що фільм став майже мультфільмом.

Справа в тому, що відомий американський художник Бен Журавські вже багато років малює мультфільми у спеціальних блокнотах. Остання його робота присвячена різдвяній комедії "Сам вдома" – на її створення у Журавські пішло близько місяця.

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Журавські викладає свої мультфільми в Instagram і YouTube і часто малює на замовлення.

Художник перемалював сцени "Сам вдома" з хитрими пастками, які для грабіжників приготував головний герой фільму Кевін. У ролик потрапили всі найяскравіші епізоди: підвішене відро з фарбою, захований цвях на сходах, нагріта ручка і інші знущання. В кінці ролика камера відривається від блокнота і фокусується на будинку – дуже схожому на той, в якому жив Кевін.

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