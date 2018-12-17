На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найяскравіші сцени з фільму Сам вдома перетворили у мультфільм
-
- 56
Кращої пори, ніж грудень, для перегляду фільму "Сам вдома", який уже став культовим новорічним фільмом, не знайдеш. Тим більше, що фільм став майже мультфільмом.
Справа в тому, що відомий американський художник Бен Журавські вже багато років малює мультфільми у спеціальних блокнотах. Остання його робота присвячена різдвяній комедії "Сам вдома" – на її створення у Журавські пішло близько місяця.
І ще: Маленький мультфільм: Apple випустила казкову новорічну рекламу
Журавські викладає свої мультфільми в Instagram і YouTube і часто малює на замовлення.
Художник перемалював сцени "Сам вдома" з хитрими пастками, які для грабіжників приготував головний герой фільму Кевін. У ролик потрапили всі найяскравіші епізоди: підвішене відро з фарбою, захований цвях на сходах, нагріта ручка і інші знущання. В кінці ролика камера відривається від блокнота і фокусується на будинку – дуже схожому на той, в якому жив Кевін.
Читайте також: Король Лев – дивіться перший трейлер римейку улюбленого мультфільму
-
19:22В Apple Watch виявили секретну функцію
-
19:14Два екрани вціліли: Nubia X перевірили на міцність
-
19:00Голос країни 9 сезон: оголошені всі тренери вокального шоу
-
18:52Художниця створює атмосферні картини на чайних пакетиках
-
18:45Ці прості запитання можуть врятувати ваші стосунки
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
18:21Ця стрічка стала найуспішнішим музичним байопіком
-
18:13П'ять легких способів побороти зимову втому
-
17:51Названо несподівану причину появи зморщок
-
17:42Новий Mercedes-Benz CLA дебютує у Лас-Вегасі
-
17:20Наставник Динамо прокоментував жеребкування Ліги Європи
-
17:14Дієтологи розповіли, від чого варто відмовитися у новорічну ніч
-
16:54Органічні продукти шкодять довкіллю, – вчені
-
16:31Дуа Ліпа вбралася у міні-сукню від українського дизайнера
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:14Представлено смартфон Huawei nova 4: екран з отвором, потрійна камера і потужний процесор
-
15:57Гібрид Mustang і Gallardo виставлять на торги
-
15:42Сінді Кроуфорд показала фото вихідного дня
-
15:31Зимовий шторм в Одесі: вражаючі фото
-
15:12Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря
-
14:52Android-смартфони розблокували фейковою головою людини: відео
-
14:46Дієтологи назвали ідеальний для фігури перекус
-
14:28Представлено найкращі тревел-фото 2018 року з різних країн світ
-
14:15Як виглядає новорічний настрій по-котячому: кумедне відео
-
14:00Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню
-
18:13П'ять легких способів побороти зимову втому
-
15:12Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря
-
14:00Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню
-
12:14Подарунки на Миколая коханому: ідеї, що подарувати хлопцю чи чоловіку
-
09:31Міс Всесвіт 2018: як виглядає переможниця конкурсу
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 16 грудня
-
21:55Які помилки допускають водії при регулюванні дзеркал
-
19:55Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора
-
17:30Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
-
15:16Українців попередили про небезпеку лавин
-
09:19Футболіст Динамо увійшов у трійку кращих гравців Європи
-
08:13Медики розповіли, чому потрібно регулярно їсти гранати
- 15 грудня
-
23:53Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018
-
21:23Фантастична TAYANNA та гола пародія на Олю Полякову: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 16 випуск: дивитися онлайн четвертий прямий ефір
-
15:56За що Єлизавета II критикує Кейт Міддлтон
-
11:50Офіційно! Українці можуть замовити Tesla Model 3 з сайту компанії
-
08:56Науковці розповіли, як безлад впливає на людину
- 14 грудня
-
19:41Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
-
16:21Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
-
14:00Хто такий Аквамен від DC: усе про новий фільм та історію героя
-
12:16Популярна музика: плейлист нових сучасних пісень тижня
-
11:00Время и Стекло – Песня про лицо: дивіться новий хітовий кліп гурту
-
09:205 продуктів, які зроблять ваше волосся здоровим
- 13 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 4 серія – дивитися онлайн 13-12-2018