Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Найяскравіші сцени з фільму Сам вдома перетворили у мультфільм

  • 56
Сам вдома - фото 1
Сам вдома / Кадр з фільму

Кращої пори, ніж грудень, для перегляду фільму "Сам вдома", який уже став культовим новорічним фільмом, не знайдеш. Тим більше, що фільм став майже мультфільмом.

Справа в тому, що відомий американський художник Бен Журавські вже багато років малює мультфільми у спеціальних блокнотах. Остання його робота присвячена різдвяній комедії "Сам вдома" – на її створення у Журавські пішло близько місяця.

І ще: Маленький мультфільм: Apple випустила казкову новорічну рекламу

Журавські викладає свої мультфільми в Instagram і YouTube і часто малює на замовлення.

Художник перемалював сцени "Сам вдома" з хитрими пастками, які для грабіжників приготував головний герой фільму Кевін. У ролик потрапили всі найяскравіші епізоди: підвішене відро з фарбою, захований цвях на сходах, нагріта ручка і інші знущання. В кінці ролика камера відривається від блокнота і фокусується на будинку – дуже схожому на той, в якому жив Кевін.

Читайте також: Король Лев – дивіться перший трейлер римейку улюбленого мультфільму

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
  • Вчора, 17:30
  • 2357
Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
  • 14 грудня, 16:21
  • 1213
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 907732
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз