Brexit: трейлер нового фільму з Бенедиктом Камбербетчем

У мережі з'явилось промо до політичної драми "Брексіт" (Brexit), де головну роль зіграв Бенедикт Камбербетч. Дивіться трейлер фільму онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному HBO з'явився трейлер до політичної стрічки "Брексіт" (Brexit) про вихід Великобританії з Євросоюзу. Головну роль зіграв Бенедикт Камбербетч, перевтілившись у Домініка Каммінгса, який був одним з ідейників виходу країни з ЄС.

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Фільм розповість про групу політиків, які будуть намагатись отримати голоси та прихильність людей, щоб припинити бути частиною Євросоюзу. Прем'єра картини "Брексіт" запланована вже на 19 січня 2019 року.

Також у фільмі зіграли Рорі Кіннер (Чорне Дзеркало, Скайфол), Джон Хеффернан (Корона), Річард Гоулдінг (Залізна леді) та інші.

Brexit: дивитись трейлер фільму онлайн

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