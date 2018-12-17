Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Brexit: трейлер нового фільму з Бенедиктом Камбербетчем

  • 35
Brexit: дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Brexit: дивитись трейлер фільму онлайн / YouTube

У мережі з'явилось промо до політичної драми "Брексіт" (Brexit), де головну роль зіграв Бенедикт Камбербетч. Дивіться трейлер фільму онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному HBO з'явився трейлер до політичної стрічки "Брексіт" (Brexit) про вихід Великобританії з Євросоюзу. Головну роль зіграв Бенедикт Камбербетч, перевтілившись у Домініка Каммінгса, який був одним з ідейників виходу країни з ЄС.

І ще: Названа найкраща європейська комедія

Фільм розповість про групу політиків, які будуть намагатись отримати голоси та прихильність людей, щоб припинити бути частиною Євросоюзу. Прем'єра картини "Брексіт" запланована вже на 19 січня 2019 року.

Також у фільмі зіграли Рорі Кіннер (Чорне Дзеркало, Скайфол), Джон Хеффернан (Корона), Річард Гоулдінг (Залізна леді) та інші.

Brexit: дивитись трейлер фільму онлайн

Читайте також: Абатство Даунтон: з'явився перший тизер фільму

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1041
Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018
  • 15 грудня, 23:53
  • 1776
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 906342
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз